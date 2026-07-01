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Die XRP Prognose für Juli 2026 steht unter dem Einfluss widersprüchlicher Signale. Der Token notiert bei 1,04 Dollar und hat seit seinem Januar-Hoch von 2,40 Dollar mehr als die Hälfte seines Wertes verloren. Gleichzeitig sind die aktiven Adressen auf dem XRP Ledger in nur zwei Wochen um 72 Prozent von 23.000 auf 39.500 gestiegen. Das offene Interesse an gehebelten Positionen ist auf den tiefsten Stand seit Juli 2025 gefallen, was eine gesündere Marktstruktur schafft. Der Juli gilt historisch als einer der stärksten Monate für XRP mit einer durchschnittlichen Rendite von rund 10 Prozent. Ob dieses saisonale Muster erneut greift, hängt davon ab, ob der Kurs die 1,18 Dollar Marke durchbrechen kann. Für Anleger, die nicht auf diesen Ausbruch warten wollen, zeigt dieser Artikel eine Presale-Alternative mit einem bevorstehenden Listing.

Die XRP Prognose zwischen Netzwerk-Aufschwung und Preisdruck

XRP handelt derzeit bei 1,04 Dollar und liegt damit 71,5 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025. Der wöchentliche RSI steht bei 31,98 und nähert sich der überverkauften Zone, die in der Vergangenheit Wendepunkte markiert hat. Laut BeInCrypto bewegt sich der Kurs seit Mitte 2025 in einem fallenden Kanal, und jeder Versuch, die obere Begrenzung zu erreichen, ist gescheitert. Der 20-Perioden-EMA und die obere Kanallinie liegen derzeit auf dem gleichen Niveau, was einen möglichen Doppel-Ausbruch bedeuten könnte.

Unter der Oberfläche zeigen die Daten eine deutlich andere Geschichte. Die aktiven Adressen auf dem XRP Ledger sind laut BlockchainReporter in zwei Wochen um 72 Prozent gestiegen, was auf eine wachsende tatsächliche Nutzung hindeutet. Die Exchange Net Position ist stark negativ geworden und hat sich von 40,7 Millionen auf rund 123 Millionen XRP verdreifacht. Das bedeutet, dass Coins von Börsen abgezogen werden, was oft auf Akkumulation statt Verkaufsabsichten hindeutet. Das offene Interesse ist gleichzeitig auf Mehrmonatstiefs gefallen, was die Gefahr von Liquidationskaskaden verringert.

Die XRP Prognose hängt nun am Widerstand bei 1,18 Dollar. Ein sauberer Durchbruch über diese Marke und dann über 1,22 Dollar würde den Kurs aus dem bärischen Kanal in neutrales Territorium heben. Auf der Unterseite liegt die Unterstützung bei 1,02 Dollar am 0,5-Fibonacci-Level. Ein Verlust dieser Marke öffnet den Weg zum 0,618-Level bei 0,87 Dollar. Während die Daten eine sauberere Basis zeigen als der Chart vermuten lässt, bleibt die XRP Prognose kurzfristig an einen Ausbruch gebunden, der bisher nicht gelungen ist. Wer nicht auf diesen Moment warten will, findet anderswo eine schnellere Dynamik.

Pepeto als Exchange-Plattform für Anleger, die auf Geschwindigkeit setzen

Während die XRP Prognose Geduld verlangt und der Ausbruch über 1,18 Dollar weiter auf sich warten lässt, bewegt sich Kapital dorthin, wo ein einzelnes Listing-Ereignis die Rendite erzeugt. Diese Dynamik beschreibt einen Presale, der bereits mit einer funktionierenden Handelsplattform arbeitet.

Pepeto wurde geschaffen, um genau dieses Risiko zu beseitigen, und bietet eine vollständige Exchange-Plattform, die Kapital schützt und jeden Trade beschleunigt. Die Plattform läuft rund um die Uhr, zieht Preisdaten heran und wickelt Aufträge ab, damit Nutzer Gelegenheiten in dem Moment ergreifen, in dem sie erscheinen. Der integrierte Risikoprüfer untersucht jeden Smart Contract, bevor auch nur ein Token den Besitzer wechselt, sodass Käufer genau wissen, was sie eingehen, bevor sie einen Dollar einsetzen.

Der Risikoprüfer markiert Probleme in Smart Contracts, bevor ein Käufer Geld investiert. Die Cross-Chain-Bridge transferiert Vermögenswerte zwischen Netzwerken, ohne Gebühren zu berechnen, sodass Kapital niemals auf der falschen Blockchain zur falschen Zeit feststeckt. Jedes Tool befindet sich innerhalb einer einzigen Pepeto Exchange und ist ohne weitere Schritte sofort einsatzbereit.

Kluge Investoren und Analysten haben Positionen aufgebaut, während dieser Zyklus dieser Marktzyklus die Menge in eine andere Richtung blicken lässt. Die Daten erklären ihre Überzeugung. SolidProof hat jeden Smart Contract auf der Pepeto-Exchange einer vollständigen Prüfung unterzogen und die gesamte Codebasis als sicher verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde.

Der Presale hat während extremer Angst über 10 Millionen Dollar eingesammelt, und das bevorstehende Binance-Listing ist das Ereignis, das jede frühe Position in reale Gewinne verwandelt. Analysten sehen nach Einschätzung verschiedener Beobachter ein Potenzial von 100x bis 300x, sobald das Listing den Handel eröffnet, und diese Rendite gehört nur den Wallets, die sich bereits vor diesem Moment positioniert haben.

Fazit zur XRP Prognose und der Presale-Alternative mit Listing-Dynamik

Die XRP Prognose zeigt ETF-Dynamik und eine mögliche Rallye, doch von 1,04 Dollar aus erreicht selbst der beste Fall nur rund 3x. Die Wallets, die größere Gewinne anstreben, entscheiden sich für Pepeto, wo eine von SolidProof geprüfte Exchange mit einem klaren Weg zum bevorstehenden Binance-Listing etwas erzeugt, was der Kryptomarkt selten bietet. Über 10 Millionen Dollar Presale-Kapital während extremer Angst beweisen echte Überzeugung. Der Pepeto-Presale zeigt den Einstieg, der sich dauerhaft schließt, wenn das Listing beginnt, und dieses Fenster zu verpassen bedeutet, die größten Renditen eines Zyklus auf dem Tisch liegen zu lassen.

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Was bedeutet die aktuelle XRP Prognose für Anleger?

XRP notiert bei 1,04 Dollar mit einem RSI nahe der überverkauften Zone und aktiven Adressen, die um 72 Prozent gestiegen sind. Die XRP Prognose sieht einen möglichen Anstieg auf 1,22 Dollar im Juli, doch ein Ausbruch über 1,18 Dollar muss erst gelingen. Ohne diesen Durchbruch bleibt der fallende Kanal intakt.

Ist Pepeto eine Alternative für XRP-Anleger?

Pepeto bietet eine funktionierende Exchange mit Bridge und Risikoprüfer, während die XRP Prognose auf einen technischen Ausbruch wartet. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale-Einstieg vor dem Binance-Listing, das die Rendite in einem einzigen Ereignis liefern kann, statt auf eine monatelange Erholung zu warten.