Rezon Bio, ein wissenschaftlich basiert arbeitendes europäisches Bio-Vertragsunternehmen für Entwicklung und Produktion (Biologics Contract Development and Manufacturing Organization CDMO), hat heute die Ernennung von Dr. Hubert Scholze zum Chief Business Officer (CBO) mit Wirkung 1. Juli 2026 bekannt gegeben.

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Dr. Hubert Scholze, Chief Business Officer, Rezon Bio

Als Mitglied der Geschäftsleitung von Rezon Bio wird Dr. Hubert Scholze die kommerziellen Bereiche des Unternehmens leiten und die Bereiche Geschäftsentwicklung, Marktanalyse, globales Marketing, Angebotsmanagement und Projektmanagement betreuen. Dr. Hubert Scholze wird für die Unternehmensstrategie von Rezon Bio verantwortlich sein, strategische Partnerschaften ausbauen, das weitere internationale Wachstum des Unternehmens fördern und einen nahtlosen Kundenservice vom ersten Kontakt bis zur Programmdurchführung sicherstellen.

Seine Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen sein integriertes CDMO-Angebot im Bereich Biologika weiter ausbaut und seine globale Marktpräsenz erweitert. Gleichzeitig soll in die Kapazitäten, das Fachwissen und die Partnerschaften investiert werden, die erforderlich sind, um Biosimilar- und neuartige Biologika-Programme von der frühen Entwicklung bis zur kommerziellen Herstellung zu unterstützen.

Dr. Hubert Scholze verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Herstellung von Biologika, Betriebsabläufe und globale Geschäftsentwicklung in der Pharma- und CDMO-Branche. Bevor er zu Rezon Bio kam, leitete er den Bereich "Global Business Development" bei Catalent Core Biologics. Dort war er für die kommerziellen Aktivitäten im Zusammenhang mit integrierten Dienstleistungen zur Entwicklung und Herstellung von Wirkstoffen aus Säugetierzellen sowie sterilen Arzneimitteln verantwortlich.

"Hubert bringt Kompetenz im Hinblick auf die Fertigung, unternehmerische Führungsstärke und ein tiefgreifendes Verständnis der Biologika-Branche sowie der Kundenbedürfnisse mit", sagte Dr. Adriana Kiedzierska-Mencfeld, Chief Executive Officer (CEO) von Rezon Bio. "Seine Führungsqualitäten werden dazu beitragen, Geschäftsstrategie, wissenschaftliche Exzellenz und operative Umsetzung aufeinander abzustimmen. So entsteht ein höherer Mehrwert für unsere Kunden und unser Unternehmen kann in die nächste Wachstumsphase eintreten."

"Ich freue mich sehr, in einem so wichtigen Moment zum Team von Rezon Bio zu stoßen", sagte Dr. Scholze. "Was mich am meisten überzeugt hat, sind die nachgewiesene Erfolgsbilanz, die fundierte wissenschaftliche und produktionstechnische Expertise sowie die talentierten Mitarbeiter, die sich mit Leidenschaft für ihre Kunden einsetzen. In Verbindung mit dem klaren Ziel, international zu wachsen, schafft dies eine solide Grundlage für die Zukunft. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Teams und Kunden langfristige Partnerschaften aufzubauen, unsere globale Präsenz zu erweitern und dazu beizutragen, innovative biologische Therapien für Patienten weltweit verfügbar zu machen."

Dr. Scholze begann seine Karriere bei Boehringer Ingelheim in Wien, wo er Führungspositionen in der Herstellung von Biologika bekleidete, darunter die des Bereichsleiters einer großtechnischen mikrobiellen Fermentationsanlage und des Produktionsleiters. Nach mehreren Jahren in der Produktion wechselte er in den Vertrieb und die Geschäftsentwicklung und übernahm dort Positionen mit zunehmender Verantwortung bei führenden CDMO-Unternehmen für Pharmazeutika und Biologika, darunter die Aenova Group und Catalent. Im Laufe seiner Karriere hat er mit aufstrebenden Biotech-Unternehmen und globalen Pharmakonzernen zusammengearbeitet und Projekte von der frühen Entwicklungsphase bis hin zur kommerziellen Großproduktion begleitet.

Dr. Hubert Scholze hat an der Technischen Universität Graz in Österreich in Biochemie promoviert.

Über Rezon Bio

Rezon Bio ist eine wissenschaftlich basierte Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO). Sie ist spezialisiert auf die Entwicklung und Fertigung von biologischen Arzneimitteln aus Säugetieren. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Polen bietet integrierte Lösungen von der Entwicklung von Zelllinien, der Herstellung von Substanzen für Medikamente bis hin zur Produktentwicklung. Die Werke sind hochmodern, die Teams haben Weltklasse und Rezon Bio kann Erfolge im Hinblick auf die Handhabung regulatorischer Anforderungen und die Vermarktung vorweisen. Gestützt auf die Exzellenz von Polpharma Biologic bei der Entwicklung von Biosimilars liefert Rezon Bio dank Innovation, Zusammenarbeit, analytischer Brillanz und weltweitem Engagement für Patienten hochwertige Unterstützung.

Mehr Informationen finden Sie hier: https://rezonbio.com/

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