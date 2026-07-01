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Ethereum hat gerade zum ersten Mal in seiner Geschichte drei rote Quartale in Folge abgeschlossen, ein Rekord, den sich kein Anleger gewünscht hat. Nach einem Minus von rund 28 Prozent im vierten Quartal 2025, gut 29 Prozent im ersten Quartal 2026 und knapp 25 Prozent im zweiten Quartal notiert ETH nur noch bei etwa 1.570 Dollar. Der Kurs liegt damit rund 68 Prozent unter seinem Rekordhoch, und der Fear and Greed Index steht bei extremer Angst. Trotzdem greifen einige große Adressen offenbar zu, während viele Kleinanleger aussteigen. Genau dieser Gegensatz macht jede Ethereum Prognose derzeit so schwierig und zugleich so spannend. Dieser Artikel ordnet die aktuelle Ethereum Prognose ein, erklärt die wichtigen Kursmarken und zeigt, welche Ziele Analysten für die kommenden Monate nennen. Am Ende betrachten wir ein Presale Projekt, das im selben Angstumfeld auffällig viel Kapital anzieht.

Ethereum Prognose zwischen Rekordtief und stiller Akkumulation der Wale

Die Zahlen hinter der aktuellen Ethereum Prognose sind eindeutig. Laut Daten des Analysten Ted Pillows, die von BeInCrypto geteilt wurden, schloss ETH das vierte Quartal 2025 mit minus 28,28 Prozent, das erste Quartal 2026 mit minus 29,26 Prozent und das zweite Quartal mit minus 24,77 Prozent ab. Das ist die erste Serie von drei roten Quartalen seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2016. Ethereum notiert aktuell nahe 1.570 Dollar, nachdem der Wert im Juni bis auf rund 1.512 Dollar gefallen war. Der 14 Tage RSI liegt bei etwa 29 und damit im überverkauften Bereich.

Unter der Oberfläche zeigt sich ein geteiltes Bild. Auf der einen Seite verzeichneten die Spot ETFs zuletzt Abflüsse, denn laut CoinMarketCap verließen Ende Juni Millionenbeträge die ETH Produkte, während Kapital in Stablecoins floss. Auf der anderen Seite kaufen große Adressen weiter zu. Das Unternehmen BitMine rund um Tom Lee hat seinen Bestand auf etwa 5,7 Millionen ETH erhöht, und auch andere Firmen sammeln bei diesen Kursen ein. Genau diese Aufteilung zwischen kaufenden Institutionen und verkaufenden Kleinanlegern macht die Ethereum Prognose so heikel.

Für den weiteren Verlauf bleibt die Zone um 1.500 Dollar die entscheidende Unterstützung, während Widerstände bei rund 1.700 und 1.708 Dollar warten. Größere Banken sehen mittelfristig deutlich höhere Ziele, doch selbst der freundlichste Fall bedeutet vor allem eine langsame Erholung von einem sehr großen Marktwert aus. Viele Anleger fragen sich deshalb, wo in diesem Umfeld das schnellere Wachstum liegt, wenn ein etablierter Wert bestenfalls über Monate ein Vielfaches erreicht. Diese Frage lenkt den Blick auf einen ganz anderen Teil des Marktes.

Pepeto rückt in den Fokus während Ethereum schwächelt

Während die Ethereum Prognose viele Anleger ratlos macht, taucht immer wieder dieselbe Frage auf, nämlich wohin das Kapital fließt, wenn große Werte nicht mehr liefern. Eine mögliche Antwort ist Pepeto, ein Presale Projekt, das genau in dieser Phase auffällig viel Kapital anzieht. Der Zufluss während extremer Angst erinnert an frühere Muster vor größeren Börsenstarts.

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar zu einem Kurs von 0,0000001871 Dollar pro Token eingesammelt, und zwar auf einer Plattform, die vom Mitgründer des ursprünglichen Pepe Coin aufgebaut wurde. Dieser Meme Token bescherte frühen Wallets Gewinne in Höhe von mehreren tausend Prozent, und das ganz ohne fertiges Produkt im Hintergrund.

Der Presale zieht weiter Kapital an, während der Markt schwächelt, und diese Nachfrage bei extremer Angst erzählt dieselbe Geschichte wie vor jedem großen Börsenstart seit 2021. Einige Analysten sprechen von einem möglichen hohen Vielfachen des heutigen Einstiegs, sobald der Binance Start erfolgt, und die Rechnung beginnt mit einem klaren Vergleich. Pepeto teilt dieselbe Menge von 420 Billionen Token, mit der Pepe einst einen Milliardenwert erreichte, sitzt aber nur bei einem Bruchteil dieses Niveaus und hat eine vollständige Plattform bereits am Netz. PepetoSwap wickelt Tauschgeschäfte ohne Gebühren ab, sodass beim Börsenstart jeder Dollar erhalten bleibt.

Eine Cross Chain Bridge verschiebt Werte kostenfrei zwischen den Netzwerken, sodass Kapital nicht mehr eingefroren auf einer Kette liegt, während anderswo Chancen entstehen. Die Sicherheit stützt sich dabei auf SolidProof, denn die Prüfstelle hat jeden einzelnen Vertrag der Plattform genau untersucht und für sauber befunden, noch bevor der Presale startete. Ein früherer Binance Experte sitzt im Entwicklerteam, was Projekte eher an eine Börse bringt als im Presale stecken zu lassen. Aufgebaut auf funktionierenden Werkzeugen und demselben Team, das Pepe ohne fertiges Produkt zu Milliarden führte, ist Pepeto der Presale, den die Berichterstattung noch nicht eingeholt hat.

Fazit und Ausblick

Die Ethereum Prognose der großen Banken reicht mittelfristig von rund 3.175 bis 7.500 Dollar, doch selbst der stärkste Fall bedeutet für Wartende vor allem ein Plus vom Zwei bis Vierfachen. Pepeto dagegen betritt den Markt zu deutlich früheren Bedingungen und trägt über 10 Millionen Dollar, die während dieser Angstphase eingeworben wurden. Wer 2015 zu 0,31 Dollar bei ETH eingestiegen ist, hat enormes Vermögen aufgebaut, und viele davon wünschen sich rückblickend, sie hätten mehr gekauft. Genau diese frühe Stufe steht bei Pepeto heute noch offen. Mit dem nahenden Binance Start schließt sich dieses Fenster jedoch Schritt für Schritt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was sagt die aktuelle Ethereum Prognose für 2026?

Die Ethereum Prognose bleibt kurzfristig vorsichtig, weil ETH mit einem RSI um 29 überverkauft ist und die Unterstützung bei 1.500 Dollar verteidigen muss. Mittelfristig nennen Banken wie Citigroup rund 3.175 Dollar und Standard Chartered bis zu 7.500 Dollar, wobei beide Ziele vom planmäßigen Glamsterdam Upgrade abhängen.

Welches Projekt zeigt neben Ethereum Potenzial?

Neben Ethereum fällt vor allem Pepeto auf, das über 10 Millionen Dollar eingesammelt hat und auf einen nahenden Binance Start zusteuert. Auf der offiziellen Pepeto-Website ist zu sehen, wie weiter Kapital zufließt, während große Werte unter Abflüssen leiden.