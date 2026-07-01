US-Präsident Donald Trump hat im Jahr 2025 rund 2,2 Milliarden US-Dollar eingenommen. Allein 1,4 Milliarden Dollar davon sollen aus Kryptogeschäften stammen. Eine Expertin bezeichnet Trumps Einkünfte als "völlig beispiellos". Seit dem Beginn seiner zweiten Amtszeit hat US-Präsident Donald Trump sein Vermögen deutlich vermehren können. Geht es nach einer Auflistung seines Einkommens, die Trump dem US-Büro für Regierungsethik vorgelegt hat, kamen 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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