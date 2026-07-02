Andersen Global stärkt seine Präsenz durch eine Kooperationsvereinbarung mit Lohr and Company (L+C), einer von erfahrenen Führungskräften geleiteten Steuerberatungsplattform, die praxisnahe, reaktionsschnelle Lösungen in den Bereichen Steuer-Compliance, grenzüberschreitende Steuerfragen, internationale Mitarbeitermobilität sowie Verrechnungspreise bietet.

L+C hat seinen Hauptsitz in Deutschland und ist auch in Österreich vertreten. Das Unternehmen berät große multinationale Unternehmen sowie Familienunternehmen, Vermögensverwaltungen für Familien (Family Offices), Stiftungen und vermögende Privatpersonen. Das 2001 gegründete Unternehmen ist auf Bereiche wie internationale Mitarbeitermobilität, Fusionen und Übernahmen (M&A), internationales Steuerrecht, länderbezogene Berichterstattung sowie Verrechnungspreise einschließlich Pillar-2-Berichterstattung spezialisiert. Zusätzlich unterstützt L+C Kunden bei Trusts und Stiftungen, Steuer-Compliance, Lohn- und Finanzbuchhaltung sowie privaten Finanzberatungsdienstleistungen.

"Die Zusammenarbeit mit Andersen Global ist ein wichtiger Schritt, um unsere internationalen Kompetenzen auszubauen und den Mehrwert zu stärken, den wir Kunden bei zunehmend komplexen grenzüberschreitenden Angelegenheiten bieten", sagte Jörg-Andreas Lohr, geschäftsführender Partner von L+C. "Unser Unternehmen ist darauf ausgerichtet, praxisnahe, hochwertige Lösungen mit einem persönlichen Ansatz zu liefern. Durch diese Zusammenarbeit sind wir noch besser aufgestellt, um Kunden mit nahtlosen globalen Ressourcen zu unterstützen und zugleich den kundenorientierten Service beizubehalten, der unsere Arbeit auszeichnet."

Mark L. Vorsatz, globaler Vorsitzender und Geschäftsführer von Andersen, fügte hinzu: "L+C erweitert die Kompetenzen unserer Organisation durch eine starke erfahrene Führungsebene sowie fundierte fachliche Expertise. Die Erfahrung des Unternehmens in der Beratung von Familienunternehmen bei komplexen internationalen Angelegenheiten stärkt unsere globale Plattform zusätzlich und vertieft unsere Fähigkeit, Kunden bei grenzüberschreitenden Mitarbeitereinsätzen und sich wandelnden grenzüberschreitenden regulatorischen Fragen zu unterstützen."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 vom US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 50.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260630038975/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700