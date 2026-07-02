In einem direkten Vergleich lag ein führendes Allzweck-LLM bei den regulatorischen Terminen in 35 der Fälle trotz hoher Konfidenz falsch. Archer Evolv lieferte null Fehler.

Für Unternehmen, die KI im Bereich Compliance einsetzen, bedeutet ein falsches Datum eine versäumte Frist. Ein besonders gefährlicher Fehler ist eine falsche Antwort, die das Modell mit hoher Konfidenz ausgibt und die unbemerkt in einen Compliance-Kalender einfließt und erst entdeckt wird, wenn sich das Zeitfenster bereits geschlossen hat. Archerhat heute Ergebnisse veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass eine speziell entwickelte KI ein universell einsetzbares großes Sprachmodell (LLM) bei regulatorischen Aufgaben deutlich übertrifft und zwar mit großem Abstand. In diesem direkten Vergleich wurde die speziell dafür entwickelte, spezifisch vertikal orientierte KI von Archer auf Basis proprietärer Datensätze mit einem führenden universellen LLM bei der Lösung einer zentralen Compliance-Aufgabe verglichen: Ermittlung der Kalenderdaten der Veröffentlichung, des Inkrafttretens, und des Enddatums für Kommentare von Regulierungsdokumenten in sechs Rechtsordnungen.

Allzweckmodelle stellen einen echten Durchbruch dar, und dies soll kein allgemeines Urteil über ihre Qualität sein. Die Frage, der Archer nachgegangen ist, ist enger gefasst und praktischer: Was ist erforderlich, um eine bestimmte, folgenreiche Feststellung zuverlässig, schnell und kostengünstig in großem Maßstab zu treffen? Ein vertikaler, fachbereichsorientierter Prozess, der auf einer von Experten geprüften Wissensbasis beruht, überzeugt in allen drei Punkten zugleich.

Richtigkeit: 90 weniger falsche Antworten

Für dieselben 55 Dokumente lag das Allzweck-LLM in 56 der Fälle falsch. Die hohe Konfidenz hat die Situation verschlimmert, nicht verbessert. Von den Antworten, denen es ein hohes Zuverlässigkeitsniveau attestierte, waren 35 dennoch falsch. Mit Archer Evolv werden mehr als 95 der Feststellungen sofort verifiziert, und die übrigen werden an Experten weitergeleitet, bevor sie verwendet werden. Kein einziges fehlerhaftes Datum gelangte in die Produktion. Es wird nichts versandt, das nicht überprüft wurde.

Ergebnisse für die Musterdokumente Allgemeiner LLM-Prozess Archer Evolv Richtig 44% 95 verifiziert, 5 von Experten geprüft Falsch, aber als gültig zurückgegeben 25% 0% Fehlgeschlagen oder Zeitüberschreitung 31% 0%

Die Selbstsicherheit eines Models ist kein Kontrollfaktor. Von den Antworten, denen das Allzweck-LLM ein hohes Maß an Zuverlässigkeit zuerkannte, waren 35 falsch. Dieser Unterschied in der Treffsicherheit macht den Unterschied für einen verantwortungsvollen Einsatz agentischer KI aus, denn ein autonomer Akteur ist nur so vertrauenswürdig wie die Feststellungen, auf die er sich verlässt. Geprüfte, bis zur Quelle rückverfolgbare und von Experten überwachte Antworten ermöglichen einen sicheren Einsatz von KI-Agenten im gesamten Unternehmen. Dies ist der Kern der KI-Governance und genau die Ebene, zu deren Bereitstellung Archer aufgebaut wurde.

"Im Bereich Compliance ist eine schnelle und billige, aber falsche Antwort wertlos, und eine Antwort, deren Herkunft Sie nicht verfolgen können, ist eine Last", sagte Kayvan Alikhani, Chief Product and Technology Officer bei Archer. "Die speziell für diesen Zweck entwickelte KI von Archer verifizierte mehr als 95 der Feststellungen in Echtzeit. "Das ist die Grundlage, die es Unternehmen ermöglicht, KI-Agenten zu skalieren, ohne die Kontrolle über das Ergebnis zu verlieren."

Geschwindigkeit: Verifizierte Antworten in Echtzeit

Gemäß Anforderung verwendete der Allzweckprozess durchschnittlich etwa vier Sekunden pro Antwort in einem Zeitfenster von fünf Sekunden. Archer Evolv lieferte ein verifiziertes Datum in etwa fünf Hundertstelsekunden und war damit bei wiederholten Abfragen rund 80-mal schneller. Für KI-Agenten und Analysten, die sich nach dem Zeitplan der Aufsichtsbehörden richten müssen, macht das den Unterschied aus zwischen "Schritt halten" oder "zum Engpass werden".

Kosten: eine beständige, verifizierte Wissensbasis, keine On-Demand-Inferenz

Ein Allzweckprozess ermittelt das Ergebnis bei jeder Anfrage neu, ohne sich daran zu erinnern, was er zuvor ermittelt hat. Archer Evolv führt den entsprechenden Prozess nur einmal bei der Datenaufnahme durch, überprüft das Ergebnis auf Grundlage einer skalierbaren, von Experten verwalteten Wissensdatenbank und speichert es für alle zukünftigen Abfragen und das zu einem Bruchteil der Kosten und mit deutlich geringerer Latenz. Wenn eine Regelung geändert wird, erkennt Evolv die Änderung proaktiv, überprüft sie erneut und versieht die aktualisierte Antwort mit einer Versionsnummer. Die gelieferten Informationen sind immer frisch. Bei einem Korpus von 500 Dokumenten mit je 12 Aufrufen pro Monat entspricht dies 6.000 Feststellungen gegenüber nur 500. Archer Evolv vermeidet rund 92 der Inferenzaufrufe eine strukturelle Einsparung, die mit wachsendem Volumen noch zunimmt.

Der Kontext macht es möglich

Der Vorteil von Archer Evolv beruht auf dem Kontext: bevor eine KI zur eigentlichen Anwendung kommt, analysiert sie die Zuständigkeitsbereiche, Produkte, Geschäftsbereiche, Risiken und regulatorischen Aspekte des Unternehmens, sodass jede Feststellung auf den für das jeweilige Unternehmen relevanten Aspekten basiert. Das ist der Unterschied zwischen einer Antwort und einer vertretbaren Antwort. Je mehr Agenten ein Unternehmen einsetzt, desto wertvoller wird diese Grundlage, da jeder Agent dieselbe verifizierte und bis zur Quelle rückverfolgbare Basis übernimmt, anstatt die Welt von Grund auf neu zu erschließen.

"Die Unternehmen, die im nächsten Jahrzehnt im SaaS-Bereich die Nase vorn haben werden, werden fachspezifische KI mit firmeneigenem, vertikal-spezifischem Kontext kombinieren, den die Grundmodelle nicht wiedergeben können" sagte Bill Diaz, Chief Executive Officer von Archer. "Das ist der Wettbewerbsvorteil, und er verstärkt sich noch. Dieser Test ist der Beweis."

Die vollständige Methodik, die Quelldaten und die Fallstudie sind auf der Thought-Leadership-Website von Archer unter compliance.ai/evolv_assets/case-01-evolv-vs-raw-llm.html verfügbar. Wenn Sie Archer Evolv in Aktion sehen möchten, besuchen Sie www.archerirm.com.

Über Archer

Archer unterstützt weltweit führende Unternehmen dabei, Risiken, Compliance und regulatorische Veränderungen zu bewältigen. Mehr als 1.300 Unternehmen nutzen Archer, darunter die Hälfte der Fortune-500-Unternehmen und 37 der 50 weltweit führenden Banken. Alle sechs Minuten tritt irgendwo auf der Welt eine neue Vorschrift in Kraft, und die agentische KI entwickelt sich schneller, als die meisten Teams sie meistern können. Die zweckorientiert entwickelte KI von Archer stützt sich auf umfassende regulatorische Daten und fundiertes Fachwissen im Bereich Governance, Risk Compliance (GRC), sodass jedes Ergebnis bis zu seiner Quelle zurückverfolgt werden kann und jede Entscheidung begründet werden kann. Archer bietet Lösungen für den gesamten GRC-Bereich, darunter das Management regulatorischer Änderungen, KI-basiertes Risikomanagement, Regulatory Intelligence, Risiken durch Dritte sowie IT- und Sicherheitsrisiken. Weitere Informationen finden Sie unter www.archerirm.com.

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