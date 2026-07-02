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Solana verarbeitet aktuell durchschnittlich 102,7 Millionen Transaktionen pro Tag und übertrifft damit Ethereum bei der Netzwerkaktivität deutlich. Die Nachrichten der letzten Tage zeigen einen klaren Trend: Während ETH im Juni 14 Prozent verlor, beschränkte sich der Rückgang bei SOL auf 10 Prozent. Die Spot-Solana-ETFs haben innerhalb von drei Wochen mehr als 1 Milliarde Dollar an Zuflüssen erreicht, angeführt von Bitwise und Fidelity. MoneyGram wurde als aktiver Validator im Solana-Netzwerk bestätigt und bringt traditionelle Finanzinfrastruktur auf die Blockchain. SOL handelt bei rund 73 Dollar und liegt damit 75 Prozent unter dem Allzeithoch von 294 Dollar. Die Solana News deuten auf eine Erholung hin, doch von 73 Dollar aus ist das Aufwärtspotenzial durch die Marktkapitalisierung begrenzt. Dieser Artikel analysiert die aktuelle Lage und zeigt, warum ein Presale-Projekt gerade jetzt Kapital anzieht. Die Antwort liegt in der Differenz zwischen Einstieg und Listing. Wer die Solana News versteht, erkennt, wo die nächste Renditechance liegt.

Solana News im Juli 2026: ETF-Zuflüsse, MoneyGram und Netzwerkrekorde

Die Spot-Solana-ETFs erreichten laut CoinDesk innerhalb von drei Wochen Zuflüsse von 1,13 Milliarden Dollar, wobei Bitwise und Fidelity die führenden Produkte sind. MoneyGram wurde als aktiver Validator im Solana-Netzwerk bestätigt und erweitert damit die Stablecoin-Zahlungen auf der Blockchain. Die Daten vom Juni 2026 zeigen, dass institutionelles Kapital SOL gegenüber konkurrierenden Blockchains bevorzugt, weil das Netzwerk Geschwindigkeit und niedrige Kosten auf einer einzigen Ebene kombiniert.

Laut CoinGecko handelt SOL bei rund 73 Dollar nach einem Rückgang von 1,7 Prozent gegenüber dem Vortag. Das Netzwerk verarbeitet über 102 Millionen Transaktionen täglich mit 2,1 Millionen aktiven Nutzern. Berichte zeigen, dass das DEX-Volumen fast mit Ethereum gleichzieht, trotz einer deutlich geringeren Marktkapitalisierung. Berichte bestätigen, dass Südkoreas Toss Bank eine Vereinbarung mit der Solana Foundation unterzeichnet hat, um blockchainbasierte grenzüberschreitende Zahlungen zu testen.

Die Fundamentaldaten bleiben stark, doch von 73 Dollar aus bleibt das Renditepotenzial begrenzt. Selbst bei einem Anstieg auf 150 Dollar, dem optimistischen Ziel von InvestingHaven, bietet SOL nur eine Verdopplung. Dieser Anstieg braucht Monate günstiger Bedingungen, während ein Presale-Listing ein Vielfaches dieser Rendite in einem einzelnen Ereignis liefern kann. Während institutionelle Zuflüsse sich langsam bewegen und positive Signale aus dem Netzwerk kommen, schließt sich das Fenster für einen Presale-Einstieg, der einen völlig anderen Renditehorizont eröffnet.

Pepeto zeigt, warum die Solana News nur die halbe Geschichte erzählen

Die ETF-Zuflüsse bestätigen, dass SOL institutionelle Unterstützung hat, doch Unterstützung und Einstiegspreis sind zwei verschiedene Dinge. Während die Solana News Erholung signalisieren, liegt die eigentliche Chance bei einem Projekt, das nicht auf institutionelle Zuflüsse wartet, sondern bereits ein funktionierendes Handelsnetzwerk aufgebaut hat und Kapital anzieht, das auf eine Differenz zwischen Presale-Preis und Listing setzt.

Pepeto ist ein vollständiger Handelsplatz, der Presale-Kapital in Live-Tools verwandelt, die jede Position vor versteckten Gebühren und riskanten Verträgen schützen. Durch einen Risikoscanner, der Token vor jedem Kauf prüft, und gebührenfreie Tauschgeschäfte über PepetoSwap behält der Handelsplatz mehr Geld in der Wallet nach jedem Handel. Mehrere integrierte Funktionen, die alle bereits live und einsatzbereit sind, führen separate Prüfungen durch und verbinden sich als ein Handelsplatz.

Wenn ein Halter einen Vertrag durch den Risikoscanner laufen lässt, erkennt das Tool Gefahren, bevor Kapital die Wallet verlässt, und PepetoSwap wickelt den Handel ab, ohne eine Gebühr auf die Transaktion zu erheben. Jede Wallet, die Pepeto nutzt, erhält einen Vorteil, der Verluste reduziert, und dieser Vorteil ist der Grund, warum über 10 Millionen Dollar in den Presale geflossen sind, während die SOL-Prognosen vorsichtig blieben. Die Codebase wurde vollständig von SolidProof geprüft, wobei jeder einzelne Vertrag vor dem Start des Presales einem vollständigen Audit unterzogen und verifiziert wurde.

Der aktuelle Einstieg kostet nur 0,0000001871 Dollar pro Token, was eine Differenz zwischen Kaufpreis und Listing schafft, die SOL bei 73 Dollar nicht liefern kann. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam, und Analysten erwarten, dass Renditen über ein Vielfaches hinaus möglich sind, sobald das bestätigte Binance-Listing eintrifft. Ein gut getimter Einstieg vor dem Listing-Tag könnte liefern, was die stärksten Prognosen den SOL-Haltern erst in Jahren zuschreiben.

Fazit zu den Solana News und dem Presale-Fenster

Die Solana News wurden stärker, nachdem der ETF die Marke von 1 Milliarde Dollar überschritt, doch zwei Wege teilen sich genau hier. Eine Gruppe ist in den Pepeto-Presale eingestiegen, als der Einstieg einen Bruchteil eines Cents kostete, und wird Positionen halten, wenn das Binance-Listing diesen Bruchteil in echte Renditen verwandelt. Die andere Gruppe hat auf eine SOL-Erholung gewartet und am Ende zu einem höheren Preis gekauft, während die frühen Halter feierten. Bei Pepeto fließt gerade Kapital, und jeder Tag näher am Listing ist ein Tag weniger bei diesem Einstieg. Stunden früher in einem Presale zu sein, den ein ehemaliger Binance-Experte mitaufgebaut hat, ist die Art, wie Wallets in jedem vorherigen Zyklus lebensverändernde Renditen erzielt haben.

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Was sind die wichtigsten Solana News im Juli 2026?

Die Spot-Solana-ETFs haben innerhalb von drei Wochen Zuflüsse von über 1 Milliarde Dollar erreicht, und MoneyGram wurde als aktiver Validator im Netzwerk bestätigt. Solana verarbeitet durchschnittlich 102 Millionen Transaktionen pro Tag und übertrifft damit Ethereum bei der Netzwerkaktivität, während SOL bei rund 73 Dollar handelt.

Warum sollten SOL-Halter den Pepeto-Presale beachten?

SOL bei 73 Dollar bietet rund eine Verdopplung bis zum optimistischen Ziel von 150 Dollar, während der Presale mit einem bestätigten Binance-Listing eine Renditedifferenz eröffnet, die große Coins nicht erreichen. Auf der offiziellen Pepeto-Website finden Anleger den aktuellen Presale-Einstieg, der mit dem Listing-Tag dauerhaft geschlossen wird.