Die Klarna Group plc (NYSE: KLAR) gab heute bekannt, dass das Gericht zugunsten von PriceRunner entschieden hat. In einem von PriceRunner gegen Google angestrengten Kartellverfahren wurde PriceRunner ein Schadenersatz in Höhe von 1,97 Milliarden US-Dollar zugesprochen. Der Schadenersatz dient als Ausgleich für entgangene Einnahmen, die durch die Bevorzugung des eigenen Preisvergleichsdienstes von Google gegenüber unabhängigen Preisvergleichsdiensten entstanden sind, einem Geschäftsgebaren, das zudem die Kosten für die Verbraucher in die Höhe treibt.

"Wenn Märkte gut funktionieren, kommt das allen zugute. Verbraucher erhalten eine bessere Qualität zu geringeren Kosten, Unternehmen konzentrieren sich auf die Betreuung ihrer Kunden statt auf die Verteidigung ihrer Marktposition und auch die Gesellschaft insgesamt profitiert davon. Dieses Urteil unterstützt einen gesünderen, kompetitiveren Markt für den Produkt- und Dienstleistungsvergleich durch Verbraucher was wiederum allen zugutekommt, die einkaufen", so Dan Greaves, Head of Communications and Policy bei Klarna.

Klarna hat PriceRunner 2022 übernommen, um der Klarna-App umfangreiche Funktionen zur Produktsuche, Preisvergleiche und Produktbewertungen hinzuzufügen und so Traffic von Kunden mit hoher Kaufabsicht zu den Einzelhandelspartnern weiterzuleiten. Klarna hat die von PriceRunner unterstützte Funktion Search Compare seitdem auf 13 Märkte ausgeweitet und die zugrunde liegende Datenbank deckt nun mehr als 100 Millionen Produkte und mehr als 500 Millionen Listings von Händlern ab. Die Datenbank ist der Motor hinter der kürzlich von Klarna in ChatGPT eingeführten Shopping Search-App und ein zentraler Bestandteil der agentischen Commerce-Strategie von Klarna.

Wichtiger Hinweis

Google kann gegen jedes Urteil Berufung einlegen. Jeder Betrag, den Klarna letztlich erhält, würde zudem durch Aufteilungsvereinbarungen mit ehemaligen PriceRunner-Aktionären und dem Prozessfinanzierer von Klarna sowie durch anfallende Steuern reduziert werden. Der Wert der Schadenersatzforderung sollte nicht als Indikator für eine wahrscheinliche Auszahlung oder einen zukünftigen Vergleich angesehen werden. Diese Mitteilung stellt keine Gewinnprognose dar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unserer zukünftigen finanziellen Performance, unserer Geschäftsstrategie, unseren Wachstumszielen und unseren Marktchancen. Wörter wie "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "werden", "können", "könnten", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und Annahmen behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln unsere Ansichten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung wider und basieren auf den uns derzeit vorliegenden Informationen. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Anleger sollten sich daher nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen und die Risikofaktoren, die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, zur umfassenderen Bewertung der Risiken prüfen.

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und ein Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Mit weltweit über 119 Millionen aktiven Klarna-Nutzern und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag bietet das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetz von Klarna den Kunden die Möglichkeit, smarter zu bezahlen mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Kunden können online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay mit Klarna bezahlen. Über 1 Million Einzelhändler setzen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen finden Sie unter Klarna.com.

____________________ 1 Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, die Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, das Vereinigte Königreich und die USA

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