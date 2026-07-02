Steigende Kerosinpreise sind in der Regel keine guten Begleiter des Touristikgewerbes. Dennoch hat die Branche den Ölpreisschock der Nahostkrise super gemeistert. Pünktlich vor der Sommerreisewelle entspannt sich nun auch die Situation, die Straße von Hormus öffnet wieder und die Versorgung mit Flugbenzin ist wieder gewährleistet. Eigentlich muss man den Reisekonzernen ein Kompliment unterbreiten, wie gut sie die Eskalationsphase gemeistert haben. TUI flog Reisende aus den Krisengebieten, die Lufthansa wich auf ihr üppiges internationales Flugnetz aus und legte Flugrouten einfach um. Zur Überraschung vieler Beobachter erlebte die Kranich-Linie sogar regen Zustrom an Buchenden, weil man so viele Alternativen kurzfristig anbieten konnte. Auch Easyjet reaktivierte wieder sämtliche Routen und profitiert nun von einem nachgelagerten Urlaubs-Hype auf ihren Flotten. Flexibilität zeigten auch die Börsianer in der ersten Jahreshälfte, denn trotz vielfacher Krisen wurden fast weltweit historische Höchstkurse gefeiert. Ein näherer Blick lohnt sich.Den vollständigen Artikel lesen ...
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