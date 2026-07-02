München (ots) -Nach dem Jubel in Kanada und der Fiesta Mexicana geht auch die Party in the USA weiter! Mit einem 2:0 gegen Bosnien und Herzegowina ziehen die US-Amerikaner ins Achtelfinale ein! Folarin Balogun eröffnete mit dem 1:0 und flog später mit Rot vom Platz. Für die Entscheidung sollte Malik Tillman per Freistoß sorgen. Mit einem breiten Grinsen erklärte der Leverkusener: "Mir sind viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Natürlich übe ich das im Training. Du weißt nie, wann es passieren wird. Zum Glück ist es heute passiert. Ich habe mich bereit dafür gefühlt, ich hatte das Selbstvertrauen und bin glücklich, dass er reingegangen ist." Auch den Fight des Teams, das ab der 64. Minute und durch 10 Minuten Nachspielzeit in Unterzahl spielte, lobte Tillman: "Das zeigt unseren Charakter. Wir haben es vorher oft gesagt, wir sind füreinander da, egal was passiert. Heute hat man das auch gesehen."Im Achtelfinale geht es am Dienstagmorgen, ab 01.30 Uhr live bei MagentaTV, gegen Belgien, die ein 0:2 im Duell mit dem Senegal drehten. Tillman bleibt dahingehend kämpferisch: "Wir müssen jetzt diesen Moment genießen. Dann wollen wir so weit wie möglich kommen. Es wird kein einfaches Spiel. Wir werden sie analysieren, wir werden unser Spiel analysieren. Hoffentlich können wir weitermachen."Nachfolgend Clips zum Sechzehntelfinale zwischen den USA und Bosnien und Herzegowina vom frühen Donnerstagmorgen. Bei Verwendung bitte MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's ab 07.00 Uhr mit dem "Breakfast Club". Ab 19.30 Uhr dann das Sechzehntelfinale Spanien - Österreich.Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, 44 davon exklusiv.USA - Bosnien und Herzegowina 2:0Nach Kanada (1:0 gegen Südafrika) und Mexiko (2:0 gegen Ecuador) steht mit den USA auch der dritte Gastgeber im Achtelfinale! Erst mit dem Halbzeitpfiff erlöste Folarin Balogun die Amerikaner - und verpasste mit einem Lattenstreifer in der 6. Minute der Nachspielzeit das 2:0. Stattdessen gab es nach VAR-Einsatz Rot für den Angreifer als Balogun Bosniens Verteidiger Tarik Muharemovic auf dem Knöchel traf (64.). Es dauerte bis zur 82. Minute, als der Leverkusener Malik Tillman einen Freistoß zur Entscheidung versenkte. Im Achtelfinale treffen die US-Boys am Dienstagmorgen, ab 01.30 Uhr live bei MagentaTV, auf Belgien, die am späten Mittwochabend gegen den Senegal dramatisch ein 0:2 aufholten und in der 125. Minute durch einen Elfmeter von Youri Tielemans die nächste Runde klarmachten. Die US-Amerikaner feiern derweil einen gelungenen Ausstand aus der San Francisco Bay Area, die für diese WM ausgedient hat.Malik Tillman, USA-Torschütze zum 2:0, über seinen Freistoß: "Mir sind viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Natürlich übe ich das im Training. Du weißt nie, wann es passieren wird. Zum Glück ist es heute passiert. Ich habe mich bereit dafür gefühlt, ich hatte das Selbstvertrauen und bin glücklich, dass er reingegangen ist."...über den Fight der US-Amerikaner, besonders nach dem Platzverweis für Folarin Balogun: "Das zeigt unseren Charakter. Wir haben es vorher oft gesagt, wir sind füreinander da, egal was passiert. Heute hat man das auch gesehen."...über das Achtelfinale gegen Belgien: "Wir müssen jetzt diesen Moment genießen. Dann wollen wir so weit wie möglich kommen. Es wird kein einfaches Spiel. Wir werden sie analysieren, wir werden unser Spiel analysieren. Hoffentlich können wir weitermachen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=d252Z0dqSGlnYnFXTUlQenoreTRvUW5QUFB2RkZyNU5vRUI5OUJNU05wND0=Die Amerikaner feiern Freistoß-Torschütze Malik Tillman, Trainer Mauricio Pochettino schmettert "Take Me Home, Country Roads": Die Jubelszenen nach Abpfiff im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dHpWRDZwZXV0YXpjb05kOHBWRWorTFJFUXhZczkvRnorL3crbm4wc2FiVT0=Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV (alle Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)Donnerstag, 02.07.2026ab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 19.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Spanien - Österreichab 20.50 Uhr: Sechzehntelfinale Spanien - ÖsterreichFreitag, 03.07.2026ab 00.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Portugal - KroatienEXKLUSIV ab 00.50 Uhr: Sechzehntelfinale Portugal - Kroatienab 04.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Schweiz - Algerienab 04.50 Uhr: Sechzehntelfinale Schweiz - Algerienab 07.20 Uhr: Breakfast Clubab 18.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Australien - Ägyptenab 19.50 Uhr: Sechzehntelfinale Australien - Ägyptenab 23.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Argentinien - Kap VerdeEXKLUSIV ab 23.50 Uhr: Sechzehntelfinale Argentinien - Kap VerdeSamstag, 04.07.2026ab 03.00 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Kolumbien - Ghanaab 03.20 Uhr: Sechzehntelfinale Kolumbien - Ghanaab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 17.30 Uhr: Vorberichte Achtelfinale Kanada - Marokkoab 18.50 Uhr: Achtelfinale Kanada - Marokkoab 22.30 Uhr: Vorberichte Achtelfinale Paraguay - Frankreichab 22.50 Uhr: Achtelfinale Paraguay - FrankreichDie noch folgenden exklusiven Sechzehntelfinals in der Übersicht3. Juli: Portugals vs. Kroatien (Anstoß 01:00 Uhr)4. Juli: Argentinien vs. Kap Verde (Anstoß 00:00 Uhr)Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6306411