DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 2. Juli

=== 06:30 CH/SNB-Finanzstabilitätsbericht *** 09:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 11:00 DE/Kion Group AG, Pre-Close-Call 2Q *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Mai Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% *** 12:00 PO/EZB-Direktor Elderson, Rede zur Rolle von Zentralbanken beim Klimaschutz *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +115.000 zuvor: +172.000 Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,3% zuvor: 4,3% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,5% gg Vj *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 226.000 *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Mai PROGNOSE: -1,3% gg Vm zuvor: +4,8% gg Vm *** 19:55 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung von Generali - FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Pre-Close-Call - US/Verkürzter US-Anleihehandel ===

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July 02, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

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