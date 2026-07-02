Jahrelang enttäuschte ein deutscher DAX-Konzern seine Anleger - ein Mehrjahrestief, verfehlte Prognosen und schwindende Geduld. Doch nun dreht sich das Blatt: Die roten Quartale sind vorbei, der größte Zukauf seit einem Jahrzehnt verdichtet ausgerechnet das Geschäft, das gerade Fahrt aufnimmt.Es sind genau solche Wendepunkte, an denen die größten Chancen entstehen. Nach einer Serie verfehlter Erwartungen schlägt der Konzern die Prognosen, hebt die Jahresziele an und schickt seine Aktie seit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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