Nach Angaben der Vermittlerstaaten Katar und Pakistan haben die Vereinigten Staaten und der Iran bei ihren jüngsten indirekten Gesprächen wichtige Fortschritte erzielt. Ziel der Verhandlungen ist es, offene Fragen rund um das vor zwei Wochen vereinbarte Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Krieges zu klären und den Friedensprozess weiter voranzubringen.Kurzfassung: • USA und Iran haben bei indirekten Gesprächen in Doha Fortschritte erzielt und wollen die Verhandlungen nach den Trauerfeierlichkeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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