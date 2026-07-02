Wie Wiltrud Pekarek mit Weitblick, Haltung und Innovationskraft die private Krankenversicherung über Jahrzehnte geprägt hat PORTRAIT WILTRUD PEKAREK Expertise, strategischer Weitblick und Menschlichkeit prägen das Wirken von Pekarek. Mit diesen Eigenschaften zählt sie züden bedeutenden Persönlichkeiten der Privaten Krankenversicherung (PKV) in Deutschland. Als langjähriges Vorstandsmitglied der Hallesche Krankenversicherung und Alte Leipziger Lebensversicherung steht sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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