The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.07.2026
ISIN Name
DE000HLB3XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/16
USU37016AXXX GRAN TIE.EN. 23/29 REGS
USY52758AXXX LG CHEM 21/26 REGS
US02665WEXXX AM.HONDA FI. 23/26 MTN
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA05C/26
USL7151AAXXX OCEANICA LUX 24/29 REGS
XS1441773XXX BROWN-FORMAN 16/26
XS2287744XXX AROUNDTOWN 21/UND FLR
XS1405780XXX ASML HOLDING N.V. 16/26
CH0255678XXX PFBK SCHW.HYP. 14-26 598
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.07.2026
ISIN Name
DE000HLB3XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/16
USU37016AXXX GRAN TIE.EN. 23/29 REGS
USY52758AXXX LG CHEM 21/26 REGS
US02665WEXXX AM.HONDA FI. 23/26 MTN
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA05C/26
USL7151AAXXX OCEANICA LUX 24/29 REGS
XS1441773XXX BROWN-FORMAN 16/26
XS2287744XXX AROUNDTOWN 21/UND FLR
XS1405780XXX ASML HOLDING N.V. 16/26
CH0255678XXX PFBK SCHW.HYP. 14-26 598
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