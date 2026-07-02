Fußball und Politik. Die Stärke unserer Nationalelf und unserer Wirtschaft. Der Mythos der Vergangenheit und das Elend der Gegenwart. So viele Vergleiche, die man genüsslich ziehen könnte. Ich habe der Versuchung widerstanden. Bis heute."Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel, @DFB_Team! Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch."Das ist nicht von mir. Der Autor dieser Zeilen ist Bundeskanzler Friedrich Merz. Oder die Person, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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