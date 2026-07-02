Die Micron-Aktie hat zuletzt deutlich an Wert verloren und allein am gestrigen Handelstag rund -10,5% eingebüßt. Damit summiert sich die Korrektur vom jüngsten Hoch bereits auf rund -19%. Nach der zuvor starken Rallye rückt der Rücksetzer nun verstärkt in den Fokus der Anleger, denn größere Korrekturen innerhalb eines intakten Aufwärtstrends können attraktive Einstiegschancen eröffnen. Entscheidend wird sein, ob sich die Aktie im Bereich wichtiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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