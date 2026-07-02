© Foto: Boris Roessler/dpaDer heftige Einbruch der Chipwerte sowohl in den USA als auch in Asien lastet am Donnerstag auf der Stimmung. Dennoch hält sich der DAX vorbörslich stabil. Öl fällt weiter zurück, Kryptowerte sind gefragt.Der deutsche Leitindex DAX zeigt sich am frühen Donnerstag robust und versucht, sich weiter von der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten nach oben abzusetzen. Rund eine Stunde vor dem Xetra-Start taxiert der Broker IG den DAX minimal höher. Allerdings bremsten die deutlichen Kursverluste im asiatischen Raum die Euphorie etwas. Die Euro Stoxx 50 Futures zeigten sich zuletzt weitgehend unverändert. Die Aktien von SAP stehen heute im Fokus nach positiven Einschätzungen zu dem …
Enthaltene Werte: DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,ETH~USDDen vollständigen Artikel lesen
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