Künstliche Intelligenz verändert die Welt rasant. Doch hinter Chatbots, Algorithmen und Rechenzentren steckt eine sehr reale Herausforderung: Strom. Jede Suchanfrage, jede Serveraktivität und jede komplexe Datenanalyse benötigt Energie. Wer die Gewinner dieser Revolution sucht, sollte daher nicht nur auf Software- und Chipkonzerne schauen.• KI-Rechenzentren treiben den Strombedarf strukturell nach oben.• NextEra Energy will mit der geplanten Dominion-Übernahme seine Position deutlich ausbauen.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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