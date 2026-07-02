Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 02.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
KI hat das Bohrziel gewählt - startet jetzt die nächste große Kupfer-Story aus Nevada?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
02.07.2026 08:33 Uhr
111 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE EUROPA/Kaum veränderte Eröffnung voraus

DJ MÄRKTE EUROPA/Kaum veränderte Eröffnung voraus

DOW JONES--Europas Börsen dürften wenig verändert in den Handel am Donnerstag starten. Am Umfeld hat sich wenig getan. Dem DAX fällt es weiter schwer, die Marke von 25.000 Punkten zu halten. "Immer wenn Anleger darauf hoffen, dass der Weg jetzt frei sein und der deutsche Leitindex nachhaltig über die runde Marke springen könnte, ziehen aus einer Richtung dunkle Wolken auf", heißt es bei CMC.

Nach einem Vortagesschluss von 25.040 Punkten könnte der DAX mit leichten Aufschlägen in den Handel starten - geprägt durch Zurückhaltung vor den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag. Der Ölpreis gibt am Morgen weiter nach. Brent notiert nur noch knapp über der Marke von 70 Dollar das Fass.

Höhepunkt des Tages ist die Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten für Juni. Hier wird ein Anstieg der Zahl der Beschäftigten von 115.000 erwartet. Die Arbeitslosenquote soll bei 4,3 Prozent verharren. Die am Vortag veröffentlichten ADP-Daten waren etwas schwächer als erwartet ausgefallen. Private Unternehmen schufen im Juni netto 98.000 Stellen, Ökonomen hatten mit 110.000 neu geschaffenen Stellen gerechnet.

Die Nachrichtenlage ist weiter sehr dünn. Bayer bündelt ihr US-Geschäft mit dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in einer eigenständigen Einheit. Die Ruveon LLC soll als Teil des Bayer-Konzerns ihren Sitz in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri haben und von Preisgestaltung und Markteinführungsstrategien bis hin zu Produktion und Logistik für alle Aspekte des US-Glyphosatgeschäfts zuständig sein. Als eigenständige Einheit könne Ruveon agiler handeln. Auf Tradegate werden die Titel 1,4 Prozent fester gehandelt.

Im Handel ist von einem positiv aufgenommenen nachbörslichen Pre-Close-Call von Continental die Rede. Offenbar sei das zweite Quartal solide verlaufen. Das Unternehmen habe sich zudem zuversichtlich geäußert, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Die Aktie könnte mit leichten Aufschlägen auf die Vorabinformationen reagieren, heißt es. Am Vormittag veranstaltet Kion einen Pre-Close-Call. 

=== 
DEVISEN    zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:30 
EUR/USD     1,1386  +0,1  0,0010     1,1376   1,1393 
EUR/JPY     184,82  -0,1  -0,1300    184,9500  185,0200 
EUR/CHF     0,9205  -0,1  -0,0005     0,9210   0,9207 
EUR/GBP     0,8564  -0,1  -0,0005     0,8569   0,8576 
USD/JPY     162,31  -0,2  -0,2500    162,5600  162,3800 
GBP/USD     1,3293  +0,2  0,0022     1,3271   1,3280 
USD/CNY     6,786  -0,1  -0,0082     6,7942   6,7942 
USD/CNH     6,7884  -0,1  -0,0062     6,7946   6,7937 
AUS/USD     0,6893  +0,0  0,0002     0,6891   0,6903 
Bitcoin/USD 60.457,39  +0,6  379,52    60.077,87 60.248,76 
 
ROHÖL     zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex    67,93  -1,0   -0,65      68,58 
Brent/ICE    70,85  -1,0   -0,72      71,57 
 
Metalle    zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
Gold     4.068,69  +1,0   38,80    4.029,89 
Silber      59,91  +1,3   0,77      59,14 
Platin    1.612,37  +2,3   35,50    1.576,87 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2026 02:02 ET (06:02 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.