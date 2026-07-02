Wolfsburg (ots) -
Mit Konzerten internationaler Künstlerinnen und Künstler, Street-Artists und Familienprogramm startet am 3. Juli das Sommerfestival der Autostadt in Wolfsburg. Den musikalischen Auftakt gestaltet Popstar Rita Ora. In der ersten Festivalwoche folgen weitere Konzerte mit Jovanotti, KRONER, der Miles Electric Band und dem dänischen Percussion-Duo Safri Duo.
Tagsüber stehen Street Artists, Walking Acts sowie Parkour- und Calisthenics-Shows auf dem Programm. Mit dabei sind Athletinnen und Athleten aus der TV-Show "Ninja Warrior Germany", die ihr Können in mehreren Shows täglich präsentieren. Ergänzt wird das Festivalprogramm durch Konzerte regionaler Künstlerinnen und Künstler und einem Kinderkonzert, die für Gäste mit gültiger Tages- oder Jahreskarte ohne Aufpreis besucht werden können. Mitmachangebote für Familien mit Kindern stehen zur Verfügung ebenso wie Schwanentretboote und eine schwimmende Insel mit Sandstrand. Das Sommerfestival läuft bis zum 30. August.
Weitere Informationen zum Sommerprogramm der Autostadt unter www.autostadt.de/sommer.
Pressekontakt:
Autostadt GmbH
Unternehmenskommunikation
Stadtbrücke
38440 Wolfsburg
Telefon +49 - (0) 5361 40-1444
Telefax +49 - (0) 5361 40-1419
E-Mail: pressestelle@autostadt.de
Original-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19185/6306456
Mit Konzerten internationaler Künstlerinnen und Künstler, Street-Artists und Familienprogramm startet am 3. Juli das Sommerfestival der Autostadt in Wolfsburg. Den musikalischen Auftakt gestaltet Popstar Rita Ora. In der ersten Festivalwoche folgen weitere Konzerte mit Jovanotti, KRONER, der Miles Electric Band und dem dänischen Percussion-Duo Safri Duo.
Tagsüber stehen Street Artists, Walking Acts sowie Parkour- und Calisthenics-Shows auf dem Programm. Mit dabei sind Athletinnen und Athleten aus der TV-Show "Ninja Warrior Germany", die ihr Können in mehreren Shows täglich präsentieren. Ergänzt wird das Festivalprogramm durch Konzerte regionaler Künstlerinnen und Künstler und einem Kinderkonzert, die für Gäste mit gültiger Tages- oder Jahreskarte ohne Aufpreis besucht werden können. Mitmachangebote für Familien mit Kindern stehen zur Verfügung ebenso wie Schwanentretboote und eine schwimmende Insel mit Sandstrand. Das Sommerfestival läuft bis zum 30. August.
Weitere Informationen zum Sommerprogramm der Autostadt unter www.autostadt.de/sommer.
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