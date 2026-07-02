BÖRSE AKTUELL: Technologieaktien in Korea unter Druck, Yen erreicht vor Veröffentlichung der NFP-Zahlen 40-Jahres-Tief

Die Börse aktuell steht ganz im Zeichen einer deutlichen Sektorrotation. Während Gewinnmitnahmen bei Technologie- und KI-Aktien die asiatischen Börsen belasten, richtet sich der Blick der Anleger bereits auf den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls, NFP). Die Veröffentlichung erfolgt aufgrund des US-Feiertags bereits am Donnerstag und könnte die Erwartungen an die Zinspolitik der US-Notenbank maßgeblich beeinflussen.

Im heutigen Marktbericht Börse stehen neben den Kursverlusten im Halbleitersektor auch geopolitische Entwicklungen, die Geldpolitik der Fed und EZB sowie die Bewegungen an den Rohstoff- und Devisenmärkten im Fokus.

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