OpenAI soll der Trump-Regierung eine Beteiligung am Unternehmen vorgeschlagen haben. CEO Sam Altman glaube einem Bericht zufolge, dies sei der beste Weg, um durch KI generierte Gewinne mit der Öffentlichkeit zu teilen. Ein anderer Aspekt dürfte schwerer wiegen. Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat der US-Regierung laut einem Bericht einen Einstieg der Vereinigten Staaten als Anteilseigner vorgeschlagen. Durch eine fünfprozentige Beteiligung der Regierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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