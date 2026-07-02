© Foto: OpenAISK Hynix investiert 100 Billionen Won in neue NAND- und Verpackungswerke. Doch der Mega-Plan nährt Sorgen vor Überkapazitäten im KI-Boom.SK Hynix gab am Donnerstag bekannt, dass das Unternehmen plant, 100 Billionen Won (64,38 Milliarden US-Dollar) in den Bau neuer Fabriken für NAND-Speicherchips und -Verpackungen zu investieren. Dies ist Teil eines massiven Investitionsprogramms zur Behebung eines durch den KI-Boom verursachten Mangels. Die am Donnerstag vorgestellten Projekte in der zentralvietnamesischen Stadt Cheongju sind Teil eines 2,1 Billionen US-Dollar schweren Plans, der am Montag von dem Chiphersteller und seinem lokalen Konkurrenten Samsung Electronics präsentiert wurde und der …
Enthaltene Werte: US7960502018,US78392B1070Den vollständigen Artikel lesen
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