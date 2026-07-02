Osnabrück (ots) -Trotz der anhaltenden Unbeliebtheit von US-Präsident Donald Trump in den Umfragen hält die Historikerin Christina Morina eine Politikwende nach den Zwischenwahlen nicht für ausgemacht. "Die Demokraten haben gute Aussichten, viele Sitze zu gewinnen, aber ich bin vorsichtig mit Vorhersagen und mit der Einordnung von Gegenwartsereignissen als "Wende", sagte Morina, die ein Jahr in den USA gelehrt und über die Zeit ein Buch verfasst hat, im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Die US-Demokraten hätten "ein echtes Glaubwürdigkeitsproblem, darüber können auch Erfolge auf regionaler Ebene nicht hinwegtäuschen. Viele Wähler sehen in den Demokraten nicht mehr die Partei der sozialen Gerechtigkeit", sagte Morina weiter. Die Partei müsse sich programmatisch erneuern, das werde nicht leicht.Zudem gebe es keinen Zweifel daran, dass die Trump-Regierung alles versuchen werde, "um die Wahlen zu beeinflussen, sie mit Einschüchterung durch Nationalgarde und Sicherheitskräfte zu flankieren, um Leute vom Wählen abzuhalten oder die Wahlen im Falle einer Niederlage infrage zu stellen", betonte die Professorin der Universität Bielefeld: "Damit rechnen viele Amerikanerinnen und Amerikaner". Bereits in der Vergangenheit habe die Regierung Trump unter Beweis gestellt, wie skrupellos sie agieren kann.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6306490