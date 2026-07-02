© Foto: Dall-EKryptowährungen beenden Verlustserie, nachdem Fed-Chef Warsh auf nachlassende Inflationsrisiken verweist und damit neue Zinshoffnungen entfacht.Bitcoin hat am Donnerstag eine Erholung eingeleitet und ist wieder über die Marke von 60.000 US-Dollar gestiegen. Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh über nachlassende Inflationsrisiken sorgten für Optimismus am Kryptomarkt. Bitcoin legt am Donnerstagfrüh um 2,7 Prozent auf 60.689 US-Dollar. Auch Ethereum profitiert von der positiven Marktstimmung und steigt um 2,4 Prozent auf 1.630 US-Dollar. XRP gewinnt 1,4 Prozent auf 1,06 US-Dollar. Unter den größten Altcoins sticht insbesondere Solana hervor. Die Kryptowährung verteuert sich um 3,8 …
Enthaltene Werte: BTC~USD,XRP~USD,ETH~USD,ETH~EUR,SOL~USDDen vollständigen Artikel lesen
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