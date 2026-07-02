Leipzig (ots) -Das Beste aus Klassik, Oper und Jazz: Vom 11. Juli bis 18. September präsentiert das ARD Radiofestival (https://www.mdr.de/klassik/ard-radiofestival-216.html) täglich ab 20 Uhr in ARD Sounds und im Radio Konzerte, Opern und Jazz aus ganz Europa. Darunter sind Konzerte von renommierten Festivals und Ensembles aus der reichen mitteldeutschen Musiklandschaft. Partner des ARD Radiofestivals, das in diesem Jahr vom MDR koordiniert wird, ist erneut der 3satFestspielsommer. Die Höhepunkte beider Reihen gibt es in ARD Sounds und auf den Kulturwellen der ARD sowie im Fernsehen auf 3sat.Live-Auftakt beim BR: Klassik am Odeonsplatz mit Rattle und GersteinAmerikanisches Flair mitten in Bayern: Mit einem reinen Gershwin-Programm eröffnen Sir Simon Rattle und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks das ARD Radiofestival. Auf den Pulten liegen u. a. "An American in Paris", "Porgy and Bess" sowie das "Concerto in F". Solist ist der weltberühmte Pianist und Jazzfan Kirill Gerstein.Höhepunkte mit den Stars der KlassikZu den Höhepunkten im Juli zählt die Übertragung vom Rheingau Musik Festival am 14. Juli. Dann dirigiert Alain Altinoglu das hr-Sinfonieorchester mit Musik von Alexander Borodin, Edward Elgar und Sergej Rachmaninow.Am 16. Juli 2026 ist das ARD Radiofestival bei den Musikfestspielen Potsdam Sanssouci zu Gast. Das dortige Eröffnungskonzert ist dem musikalischen Einfluss zweier "leuchtender" Herrscher gewidmet: Sonnenkönig Ludwig XIV. und Friedrich II.Live vom Schleswig-Holstein Musik Festival spielt am Montag, den 20. Juli, die Porträtkünstlerin Ksenija Sidorova mit dem Estnischen Festivalorchester unter der Leitung von Paavo Järvi das Akkordeonkonzert "Dances" ihres Landsmannes Tõnu Kõrvits.Am 24. Juli trifft die Geigerin Julia Fischer bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern auf ihre engsten musikalischen Freunde. Im virtuosen Zusammenspiel präsentieren die acht Künstlerinnen Musik von Mendelssohn und Enescu.Auf den Grünen Hügel geht es am 25. Juli, wo die Bayreuther Festspiele in diesem Jahr ihr 150-jähriges Jubiläum feiern. In einer live zeitversetzten Übertragung gibt es zum offiziellen Festakt die Ouvertüren zu "Die Meistersinger von Nürnberg" und "Tannhäuser" sowie Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie. Zudem wird auch der komplette "Ring" ab 27. Juli unter Christian Thielemann beim Radiofestival live bzw. zeitversetzt übertragen.Weitere Radiofestival-Höhepunkte im August und September sind die Saisoneröffnung der Berliner Philharmoniker mit Chefdirigent Kirill Petrenko am 21. August und die Übertragungen der BBC Proms, darunter auch die legendäre "Last Night of the Proms" am 12. September.Fokus mitteldeutsche MusikfestivalsAm 7. August wird das Auftaktkonzert des 35. MDR Musiksommers live im ARD Radiofestival übertragen. Chefdirigent Dennis Russell Davies eröffnet mit dem MDR-Sinfonieorchester das Festival in der Festhalle Ilmenau mit einem naturinspirierten Programm: Beethovens 6. Sinfonie "Pastorale" und Wagners "Waldweben" stehen neben Werken von Antonín Dvorák auf dem Programm, interpretiert vom MDR-Sinfonieorchester und dem jungen Cellisten Carlo Lay.Weitere Übertragungen aus Mitteldeutschland beim ARD Radiofestival gibt es von den Thüringer Bachwochen am 7. August, vom Bachfest Leipzig am 11. August, vom Rudolstadt-Festival am 14. August, live vom Moritzburg Festival am 19. August sowie am 6. September mit einer weiteren Liveübertragung vom Musikfest Erzgebirge.Höhepunkte 3satFestspielsommerBis zum 20. September 2026 stehen samstags um 20.15 Uhr Opern und hochkarätig besetzte Konzerte von Europas großen Festspielbühnen auf dem Spielplan. Dazu gehören unter anderem die Liveübertragung des Eröffnungskonzertes vom Schleswig-Holstein Musikfestival am 5. Juli 2026, 20.15 Uhr und von Klassik am Odeonsplatz, 11. Juli 2026, 21.25 Uhr (live zeitversetzt). Aus der Staatsoper Berlin zeigt 3sat am Samstag, 25. Juli, 20.15 Uhr, Mozarts "Die Entführung aus dem Serail" in einer Neuinszenierung von Andrea Mosesmit dem Comedian Bülent Ceylan in der Sprechrolle des Bassa Selim als auch als Kommentator. Einen Überblick über alle Konzerte und Aufführungen des 3satFestspielsommers gibt es in der Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/der-3satfestspielsommer-2026) von 3sat.Das ARD Radiofestival (https://www.mdr.de/klassik/ard-radiofestival-216.html) ist täglich bei ARD Sounds und in den Kulturradios der ARD zu hören. Alle Konzerte des 3satFestspielsommers sind ab Ausstrahlung in der 3sat-Mediathek verfügbar.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6306532