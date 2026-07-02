Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trotz der Bestätigung des sich abschwächenden Inflationsdrucks auf europäischer Ebene und dem in diesem Zusammenhang erfolgten Dämpfer für die EZB-Zinserhöhungserwartungen konnte der Bund-Future nicht profitieren, so die Helaba.Die anhaltende Schwäche des US-Treasury-Marktes habe belastet. Das Tagestief habe der Future bei 126,86 markiert. Das technische Bild trübe sich damit etwas ein, wenngleich die Kaufsignale von MACD und DMI weiterbestünden. Da die Marke von 127,22 unterschritten sei, befinde sich die nächste Haltemarke bei 126,80. Darunter sei die 21-Tage-Linie bei 126,40 zu beachten. Widerstände würden sich bei 127,64/69 (Kontrakt-Hoch) zeigen und ein Sprung darüber dürfte Raum eröffnen, zunächst bis 127,96. (02.07.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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