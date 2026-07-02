Hannover (www.anleihencheck.de) - Die US-Industrie zeigt sich trotz eines leichten Rückgangs des Einkaufsmanagerindex weiterhin robust und bleibt auf Wachstumskurs, so die NORD LB.Gleichzeitig deute die nachlassende Dynamik bei der Komponente "Prices Paid" auf eine Entspannung der Inflationsentwicklung hin, was auch Implikationen für die Geldpolitik habe. Dies sei also nur ein weiteres Indiz von fallenden Preisen, was die Gefahr von Leitzinsanhebungen noch weiter senken könnte. Die Auswirkungen auf die Notenbanker in Washington sollten in Bezug auf den PMI nicht überschätzt werden, dieses Mosaiksteinchen eines beobachtbaren Disinflationsgeschehens bleibe aber ein spannender Faktor. Dass die FED eine restriktivere Geldpolitik umsetzen könnte, werde aus Sicht der NORD LB aber unwahrscheinlicher. Belastungsfaktoren wie geopolitische Unsicherheiten und hohe Zinsen seien zwar präsent, dürften aber bei fortschreitender Disinflation an Gewicht verlieren. (02.07.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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