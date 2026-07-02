Der Juni markiert einen düsteren Meilenstein für die noch jungen Spot-Bitcoin-ETFs in den USA. Mit Netto-Abflüssen von insgesamt 4,5 Milliarden Dollar verzeichneten die Anlageprodukte den schwächsten Monat seit ihrem Debüt im Januar 2024. Besonders schmerzhaft: Der negative Trend hält nun bereits neun Tage in Folge an, allein am 30. Juni zogen Anleger weitere 222,6 Millionen Dollar ab.• US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten im Juni einen Rekordverlust von 4,5 Milliarden Dollar; BlackRocks IBIT traf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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