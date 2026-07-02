Fuer folgende Geschaefte in der ISIN CA45828A1021, Wertpapier-Name: INTEL CORP. CDR DL-,001, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
CA45828A1021 02.07.2026 08:00:21 633 47,40 EUR 44,00 EUR
CA45828A1021 02.07.2026 08:26:34 106 45,00 EUR 44,00 EUR
CA45828A1021 02.07.2026 08:34:01 500 45,00 EUR 44,00 EUR
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
CA45828A1021 02.07.2026 08:00:21 633 47,40 EUR 44,00 EUR
CA45828A1021 02.07.2026 08:26:34 106 45,00 EUR 44,00 EUR
CA45828A1021 02.07.2026 08:34:01 500 45,00 EUR 44,00 EUR
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