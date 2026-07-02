© Foto: Dall-EHoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten und steigende Fördererwartungen der OPEC+ drücken die Ölpreise auf ein Viermonatstief.Die Ölpreise haben ihre Talfahrt am Donnerstag fortgesetzt und sind den dritten Handelstag in Folge gefallen. Auslöser waren neue Hoffnungen auf eine diplomatische Annäherung zwischen den USA und Iran sowie zunehmende Erwartungen einer höheren Ölproduktion durch die OPEC+-Staaten. Anleger rechnen dadurch mit einer verbesserten Versorgungslage auf dem Weltmarkt, was den Preisdruck zusätzlich verstärkt. Die Nordseesorte Brent verlor im frühen Handel 1,1 Prozent auf 70,80 US-Dollar je Barrel, nachdem sie bereits am Vortag um mehr als ein Prozent nachgegeben hatte. …
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