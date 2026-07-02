Düsseldorf (ots) -Der Look unserer Lieblingsländer: Die aktuelle Reiseanalyse zeigt, dass es die Deutschen im Sommer 2026 wieder massenhaft in den Süden zieht. Wir erklären, wie Spanien, die Türkei, Italien, Griechenland und Frankreich die Sommermode prägen - und was als Must-have in den Koffer gehört.Inhaltsverzeichnis:- Beliebteste Urlaubsländer der Deutschen (https://www.c-and-a.com/de/de/shop/style-guide-sommer-urlaub-2026R1)- Spanien: Ibiza Boho & balearische Gelassenheit (https://www.c-and-a.com/de/de/shop/style-guide-sommer-urlaub-2026R2)- Türkei: Riviera Chic & orientalisches Flair (https://www.c-and-a.com/de/de/shop/style-guide-sommer-urlaub-2026R3)- Italien: Dolce Vita & mühelose Eleganz (https://www.c-and-a.com/de/de/shop/style-guide-sommer-urlaub-2026R4)- Griechenland: Greek Island Style & mediterrane Lebensfreude (https://www.c-and-a.com/de/de/shop/style-guide-sommer-urlaub-2026R5)- Frankreich: French Look & mondäne Eleganz (https://www.c-and-a.com/de/de/shop/style-guide-sommer-urlaub-2026R6)- Regeln für den Sommerurlaub (https://www.c-and-a.com/de/de/shop/style-guide-sommer-urlaub-2026R7)Beliebte Reiseländer der DeutschenDie Reiselust der Deutschen ist ungebrochen: Laut der aktuellen Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen planen 76 Prozent der Bundesbürger fest eine Urlaubsreise. Die absoluten Spitzenreiter bei den Auslandszielen liegen auch in diesem Jahr in Südeuropa und der Mittelmeerregion. Spanien führt das Ranking mit rund 15 Prozent der Buchungen unangefochten an, dicht gefolgt von den Trend-Destinationen Türkei (7,8 %), Italien (7,7 %), Griechenland (5,6 %) und Frankreich (3,1 %).Doch die Sehnsuchtsorte prägen nicht nur unsere Urlaubsplanung, sondern auch unsere Garderobe. Mode erzählt immer auch ein Stück der Kultur und Lebensart eines Landes. Von mediterraner Leichtigkeit über italienische Eleganz bis hin zum entspannten Insel-Chic zeigen wir die schönsten Sommerlooks für die Top-Destinationen. Unser Style-Guide übersetzt die fünf beliebten Urlaubsländer der Deutschen in tragbare Modetrends, Farbwelten und unverzichtbare Key-Pieces für den Koffer.1. Spanien: Ibiza Boho & balearische GelassenheitEgal ob an den Stränden Mallorcas oder im pulsierenden Nachtleben Ibizas - die perfekte Garderobe für Spanien verbindet lässige Eleganz mit ausdrucksstarken Akzenten.- Die Farbwelt: Strahlendes Weiß, kombiniert mit kräftigen Nuancen wie feurigem Rot und warmem Terrakotta.- Die Materialien: Leichte Baumwolle, fließende Viskose und strukturierter Häkelstrick (Crochet).Das gehört in den Koffer:- Day-to-Night-Piece: Ein lockeres Maxikleid im Flamenco-Stil oder mit floralem Muster. Es funktioniert tagsüber als lässiger Überwurf am Strand und abends - kombiniert mit eleganten Keilsandalen (Espadrilles) und auffälligen Ohrringen - als stilvolles Dinner-Outfit.- Strand-Essential: Ein luftiger heller Kaftan im Boho-Stil mit Spitze oder mit sommerlichem Muster, der einfach über der Bademode (z. B. einem Bikini im Allover-Print) getragen wird.- Für Ihn: Eine leichte, helle Leinenhose oder Chino, kombiniert mit einem Poloshirt in sommerlichen Farben für den Restaurantbesuch am Abend.Unser Style-Tipp für Spanien: Der balearische Look lebt von Kontrasten. Weite, luftige Schnitte werden durch schmale Riemchen-Sandalen oder edle Accessoires citytauglich gestylt. Wichtig: Der Look sollte mühelos wirken, nie verkleidet.2. Türkei: Riviera Chic & orientalisches FlairOb an den Luxus-Stränden von Bodrum oder beim Basar-Bummel in Antalya - die perfekte Garderobe für die türkische Riviera verbindet mediterrane Leichtigkeit mit edlen, orientalischen Akzenten.- Die Farbwelt: Edles Braun, sattes Smaragdgrün, kombiniert mit warmen Gewürztönen wie Safran, Ocker, Rostrot und feinen Gold-Akzenten.- Die Materialien: Fließende Viskose, edles Leinen, glänzende Satin-Stoffe und feine Baumwoll-Stickereien.Das gehört in den Koffer:- Day-to-Night-Piece: Ein edler langer Kaftan - tagsüber der perfekte Überwurf für den Beach Club, verwandelt er sich abends mit goldenen Accessoires, flachen Ledersandalen und einer eleganten Clutch in ein stilvolles Outfit für die Altstadt.- Strand-Essential: Eine leichte Tunika in warmen Safran- oder Ockertönen, kombiniert mit einer großen Basttasche und einer Statement-Sonnenbrille mit goldenen Details.- Für Sie (City & Dinner): Eine weiße Leinenbluse mit filigranen Stickereien an den Ärmeln, kombiniert mit einem fließenden Midirock aus Viskose.- Für Ihn: Ein helles Leinenhemd (mit leicht hochgekrempelten Ärmeln) zu klassischen Chino-Shorts oder einer langen, leichten Stoffhose für den Abend.Unser Style-Tipp für die Türkei: Der Riviera-Look lebt von der Balance aus Glamour und Respekt. Außerhalb des Strandes gilt die Moderegel "Casual Elegance": Bademode wird durch luftige, aber blickdichte Überwürfe, Kaftane oder Kleider ersetzt. Für den Besuch kultureller oder religiöser Stätten gehört ein leichtes, großes Tuch in jede Handtasche, um Schultern und Knie stilvoll zu bedecken.3. Italien: Dolce Vita & mühelose EleganzIn Italien wird Mode nicht nur getragen, sondern gelebt. Von den eleganten Einkaufsmeilen Mailands bis zu den malerischen Küstenorten der Amalfiküste prägt sie den Alltag ebenso wie den Urlaub und steht dabei für pure Lebensfreude. Der perfekte Urlaubslook setzt auf eine makellose Passform, hochwertige Stoffe und die berühmte Sprezzatura - eine elegante Lässigkeit.- Die Farbwelt: Naturtöne wie Weiß, Creme, Beige und Sand bilden die luxuriöse Basis. Akzente setzen Nuancen, die an die Landschaften Italiens erinnern: warmes Rot, kräftiges Grün, Koralle oder maritimes Blau.- Die Materialien: Edles Leinen, kühle, leichte Baumwolle und fließende Viskose-Stoffe, die auch bei hohen Temperaturen perfekt sitzen.Das gehört in den Koffer:- Day-to-Night-Piece: Ein stilvoller, fließender Zweiteiler (z. B. eine lockere Leinenbluse mit passenden Leinen-Shorts oder einer weiten Hose) in hellen Naturtönen. Mit eleganten Sneakern oder Loafern perfekt für das Sightseeing, am Abend wird der Look mit edlen Pantoletten, einer Clutch und Goldschmuck aufgewertet.- Der Eyecatcher: Ein lockeres Sommerkleid in warmem Rot oder kräftigem Grün für den großen Auftritt beim Abendessen.- Für Sie (City & Coast): Ein Maxikleid aus hochwertiger Baumwolle oder ein fließender Midirock, kombiniert mit einem edlen Gürtel, flachen Ledersandalen und einer eleganten Tasche.- Für Ihn: Eine perfekt sitzende, helle Leinenhose kombiniert mit einem hochwertigen Poloshirt oder einem leichten Hemd und einem gut sitzenden Leinen-Blazer (mit Einstecktuch) - für den idealen Mix aus Lässigkeit und Stilbewusstsein natürlich mit Sonnenbrille.Unser Style-Tipp für Italien: Allzu sportliche Funktionskleidung entlarvt Reisende in Italien schnell als Touristen. Wer sich dem italienischen Flair anpassen möchte, setzt stattdessen auf klassische Schnitte. Accessoires wie Hüte, Taschen und leichte Tücher - die man sich um den Hals bindet, im Haar trägt oder lässig über die Schultern legt - verleihen dem Outfit sofort das gewisse italienische Flair. Beim Besuch von Kirchen und religiösen Stätten sind Hosen und Röcke, die über das Knie reichen, sowie bedeckte Schultern angemessen.4. Griechenland: Greek Island Style & mediterrane LebensfreudeWeiße Architektur, tiefblaues Meer und schattige Olivenhaine - die griechische Inselwelt verlangt nach unkomplizierten Looks, die pure Leichtigkeit versprühen. Die perfekte Garderobe setzt auf entspannte Schnitte und frische Kontraste, die mühelos vom Strand direkt in die traditionelle Taverne am Hafen passen.- Die Farbwelt: Strahlendes Weiß, Creme und feine Sandtöne bilden die kühle Basis gegen die Sommersonne. Als farbliche Kontraste dienen das klassische Ägäis-Blau, sanftes Olivgrün und warmes Terrakotta.- Die Materialien: Leichtes Leinen, atmungsaktive Baumwolle und unkomplizierte Webstoffe für maximalen Komfort.Das gehört in den Koffer:- Day-to-Night-Piece: Ein unkompliziertes, leichtes Kleid mit Bindegürtel oder ein Wickelrock. Am Strand der perfekte, schnelle Überwurf über Bikini oder Badeanzug, ist es im Handumdrehen auch das passende Outfit für ein entspanntes Mittagessen oder den Nachmittags-Café in der Taverne.- Der Insel-Klassiker: Ein fließender Leinenrock kombiniert mit einer lockeren Bluse in Weiß, zartem Creme oder Blau für einen eleganten City-Look.- Für Sie (Accessoires): Eine klassische Korbtasche, eine Statement-Sonnenbrille und dezenter, filigraner Schmuck, abgerundet durch bequeme Ledersandalen oder Espadrilles.- Für Ihn: Ein luftiges Leinenhemd oder ein gut sitzendes Poloshirt, perfekt kombiniert mit leichten Baumwollshorts oder einer klassischen Chino. Schlichte Sneaker runden den Look ab.Unser Style-Tipp für Griechenland: Der griechische Insel-Look lebt von seiner Unaufgeregtheit. Statt steifer Schnitte dominiert hier die "Casual Freedom". Wichtig für den perfekten Urlaubs-Vibe: Lebendige Texturen sind ausdrücklich erwünscht und unterstreichen die entspannte, mediterrane Gelassenheit.5. Frankreich: French Look & mondäne EleganzOb beim Café au Lait in einem Pariser Bistro oder beim Spaziergang entlang der Strandpromenade in Nizza, Cannes oder Saint-Tropez - in Frankreich lautet das oberste Modegesetz: "Weniger ist mehr". Gefragt ist der berühmte Effortless Chic - ein harmonischer, gepflegter und zeitlos eleganter Stil, der ohne auffällige Logos oder sportliche Funktionskleidung auskommt.- Die Farbwelt: Die Basis bilden klassisches Weiß, edles Beige, Creme, sattes Rot und Marineblau. Für sommerliche Frische sorgen sanfte Pastelltöne.- Die Materialien: Hochwertiges, luftiges Leinen, edle Baumwolle und fließende Stoffe, die eine zeitlose Silhouette kreieren.Das gehört in den Koffer:- Day-to-Night-Piece: Ein eleganter Zweiteiler in Beige oder Creme. Tagsüber lässig beim Stadtbummel, abends mit feinen Sandalen und schicker Handtasche sofort bereit für das Dinner im Restaurant.- Der Klassiker für die Stadt: Ein schlichtes Kleid in dezenter Farbe oder eine edle Bluse zur dunklen leichten Jeans - an kühleren Sommertagen perfekt ergänzt durch einen zeitlosen Trenchcoat.- Für Sie (Coast-Style): Fließende Röcke, kombiniert mit edlen Tops oder luftige Leinenkleider. Ein eleganter Strohhut, ein hübsch gebundenes Tuch um den Hals, eine hochwertige Sonnenbrille und eine stilvolle Korbtasche runden den Look ab.- Für Ihn: Ein leichtes Hemd oder ein hochwertiges gestreiftes Shirt, perfekt abgestimmt auf eine helle Chino, eine dunkle Jeans oder gutsitzende Shorts. Schlichte Sneaker oder Lederschuhe sorgen für das gepflegte Gesamtbild.Unser Style-Tipp für Frankreich: Die Franzosen lieben die feine Grenze zwischen lässig und elegant. Während am Strand leichte Cover-ups dazugehören, wird abseits der Promenade Wert auf ein gepflegtes Auftreten gelegt. Der Look lebt von Understatement - die Hochwertigkeit der Materialien spricht hier für sich selbst.Stilvoll und respektvoll unterwegs: Diese Regeln gelten für den SommerurlaubMode ist auch ein Zeichen von Respekt gegenüber der Kultur des Gastlandes. Damit der Urlaub frei von Missverständnissen - und potenziellen Bußgeldern - bleibt, zeigen wir, wie Reisende in Südeuropa und dem Mittelmeerraum modische Fettnäpfchen umgehen:- Badebekleidung gehört an den Strand oder Pool: In vielen beliebten Urlaubsorten in Spanien, Griechenland und Italien wird außerhalb von Strandbereichen auf angemessene Kleidung geachtet. Einige Orte, beispielsweise Mallorca, haben hierfür sogar eigene Vorschriften und verbieten Badekleidung außerhalb der Strandzonen. Verstöße werden mit zum Teil hohen Bußgeldern geahndet.- Mit passendem Schuhwerk unterwegs sein: Für Besichtigungen in Altstädten und Innenstädten empfehlen sich bequeme Schuhe. Reine Strand-Modelle wie Gummi-Flip-Flops oder Badelatschen sowie das komplette Barfußlaufen gehören nicht in die City. In einigen Regionen gelten strenge Regeln gegen das Barfußlaufen. Eine Reihe von Städten und Regionen (wie beispielsweise die Cinque Terre in Italien) erhebt bereits Bußgelder bei unpassendem, ungesichertem Schuhwerk außerhalb des Strandes.- Am Abend etwas eleganter kleiden: Besonders in Frankreich und Italien wird bei Restaurantbesuchen und beim Ausgehen ein gepflegter, stilvoller Look geschätzt. Sport- oder Fitnesskleidung bleibt besser für sportliche Aktivitäten reserviert.- Religiöse Stätten respektvoll besuchen: Beim Besuch von Kirchen, Klöstern, Moscheen oder anderen religiösen Orten - beispielsweise in der Türkei oder in Griechenland - müssen Schultern und Knie bedeckt sein. Viele Orte haben eine Kleiderordnung und weisen Touristen mit Hinweisschildern auf diese hin.Meist reichen bereits kleine Anpassungen wie ein leichtes Sommerkleid, ein Hemd über der Badebekleidung oder geschlossene Schuhe für den Stadtbummel aus, um passend gekleidet zu sein. Wer auf die lokalen Gepflogenheiten Rücksicht nimmt und seinen Koffer mit cleveren Key-Pieces und stilvollen Basics packt, kann den Sommer in vollen Zügen genießen, egal, ob auf Mallorca, Mykonos oder an der Côte d'Azur.https://www.c-and-a.com/de/de/shop/style-guide-sommer-urlaub-2026Quellen und weiterführende Informationenhttps://reiseanalyse.de/downloadbereich/erste-ergebnisse/(abgerufen am 29.06.2026)Pressekontakt:C&A Mode GmbH & Co. KGWanheimer Straße 7040468 DüsseldorfInhaltliche Fragen zum Style-Guide: Jenpix GmbH - heidi.reinhardt@jenpix-team.deOriginal-Content von: C&A, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182419/6306555