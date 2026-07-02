Nortal, ein internationales Unternehmen für die digitale Transformation, hat zum 1. Juli 2026 das IoT- und weasl-Integrationsteam des Dresdner IoT-Dienstleisters iSAX GmbH Co. KG übernommen. Nortal baut so sein Industrie-Portfolio in Europa aus, während iSAX von Nortals internationaler Marktpräsenz profitiert.

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Martin Rebs, CEO der Nortal AG

Verbunden mit der Übernahme ist auch Nortals neue Partnerschaft mit der Connected Worker Intelligence GmbH (CWI), die als Hersteller der "Connected Worker Platform" weasl eng mit der iSAX zusammenarbeitet. Nortal baut auf den Erfahrungen und Kundenbeziehungen der iSAX auf und erweitert sein Angebot um Lösungen in den Bereichen Industrial IoT, Datenplattformen und Connected-Work. Im Mittelpunkt stehen die IT/OT-Integration, Datenarchitekturen sowie die KI-Steuerung in der Produktion. Damit positioniert sich Nortal als Preferred Partner für die nächste Generation der vernetzten Industrie.

weasl ist eine KI-gestützte "Connected Worker Platform" der CWI, die Produktionsprozesse steuert und Mitarbeiter*innen mit Maschinen und Systemen vernetzt. Die Software ist bei einer Vielzahl industrieller Kunden bereits im Einsatz und verzeichnet eine starke internationale Nachfrage.

Martin Rebs, CEO der Nortal AG: "Mit dem erfahrenen Team und den Kundenbeziehungen, die zu uns kommen, bauen wir unsere industrielle Plattform- und IoT-Kompetenz in Europa gezielt aus. weasl ergänzt unsere Stärke im Datenmanagement und in IT/OT-Integration um die operative Ausführungsebene. So können wir industrielle Prozesse für unsere Kunden aktiv digital steuerbar machen. Der Mehrwert: weniger Stillstand, effiziente Ressourcennutzung und eine höhere Resilienz."

Heike Vocke, Geschäftsführerin der iSAX GmbH Co. KG: "Mit weasl und unserem industriellen IoT-Geschäft haben wir in den vergangenen Jahren etwas aufgebaut, auf das wir stolz sein können. Für den nächsten Entwicklungsschritt braucht es internationale Reichweite, Investitionskraft und die Fähigkeit zu skalieren genau deshalb bin ich überzeugt, dass Nortal der richtige Partner ist. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage, um dieses Geschäft deutlich größer zu denken, als es uns allein möglich wäre."

Eduard Daoud, CRO der CWI: "Mit Nortal gewinnen wir einen starken strategischen Partner, der industrielle Digitalisierung ganzheitlich denkt von Datenplattformen über IT/OT-Integration bis zur operativen Umsetzung auf dem Shopfloor."

Alle laufenden Projekte und der Kundensupport werden nahtlos fortgesetzt. Die bekannten Ansprechpartner in den Projekten bleiben unverändert. Künftig übernimmt die Nortal AG die Rolle des primären Ansprechpartners für die bestehenden iSAX-Kundenbeziehungen und agiert zugleich als globaler weasl-Integrationspartner.

Über Nortal

Im Jahr 2000 gegründet, ist Nortal ein zuverlässiger Partner für die digitale Transformation in der öffentlichen Verwaltung, im Verteidigungssektor, in Gesundheitseinrichtungen sowie in Fortune-500-Unternehmen. Mit mehr als 30 Niederlassungen in Europa, im Golf-Kooperationsrat (GCC) sowie in Nord- und Südamerika sind wir nah an unseren Kunden und greifen gleichzeitig auf einen globalen Talentpool von über 2.700 Fachleuten zurück.

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