Nach den deutlichen Kursverlusten der vergangenen Wochen sendet die Coinbase-Aktie wieder erste positive Signale. Eine starke Gegenbewegung sorgt für neue Hoffnung bei Anlegern. Charttechnisch rücken damit nun die nächsten wichtigen Widerstandsbereiche in den Fokus. Analysten bleiben langfristig optimistisch Die Coinbase-Aktie konnte gestern zeitweise um +8,9% zulegen und gehörte damit zu den stärksten Werten im Kryptosektor. Trotz des weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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