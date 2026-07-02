Anthropic hat Fable 5 nach mehreren Wochen zurückgebracht. Schon jetzt zeigt sich aber, dass das KI-Modell noch Probleme hat. Laut einem Entwickler lassen sich die Sicherheitsrichtlinien ziemlich einfach aushebeln, um Verbrechen zu planen. Vor einigen Wochen hatte Anthropic erst Claude Fable 5 veröffentlicht und dann wenig später wieder zurückgezogen. Offenbar gab es Bedenken der US-Regierung darüber, dass die KI in die falschen Hände geraten könnte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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