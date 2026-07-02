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Dow Jones News
02.07.2026 10:21 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Chipwerte fallen

DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Chipwerte fallen

DOW JONES--Europas Börsen sind etwas fester in den Handel am Donnerstag gestartet. Am Gesamtumfeld hat sich wenig getan. Anleger fokussieren sich laut CMC seit einigen Tagen wieder verstärkt auf die zyklischen Branchen. "Die Hoffnung auf eine Stabilisierung der deutschen Konjunktur in Kombination mit wieder fallenden Energiepreisen lässt die konjunktursensitiven Sektoren in einem positiveren Licht erscheinen", heißt es bei CMC.

Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 25.139 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert 0,2 Prozent höher. Der Ölpreis gibt am Morgen weiter nach. Brent notiert nur noch knapp über der Marke von 71 Dollar das Fass. An den Anleihemärkten geht es mit den Renditen leicht nach oben.

Höhepunkt des Tages ist die Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten für Juni. Hier wird ein Anstieg der Zahl der Beschäftigten von 115.000 erwartet. Die Arbeitslosenquote soll bei 4,3 Prozent verharren. Die am Vortag veröffentlichten ADP-Daten waren etwas schwächer als erwartet ausgefallen. Private Unternehmen schufen im Juni netto 98.000 Stellen, Ökonomen hatten mit 110.000 neu geschaffenen Stellen gerechnet.

Nach sehr schwachen Vorgaben für den Sektor von Wall Street und aus Asien geht es für Chipaktien nach unten. Belastend wirkten unter anderem Pläne von Meta Platforms zum Aufbau eines Cloud-Geschäfts mit dem Ziel, überschüssige KI-Rechenleistung zu verkaufen. Infineon verlieren 2,1 Prozent, Suss Microtec 5,1 Prozent, STMicroelectronics 0,9 Prozent. Auch die KI-Ausrüsteraktie Siemens Energy zeigt sich belastet mit Abschlägen von 2,6 Prozent.

Die Absage des geplanten Börsengangs des Panzerbauers KNDS stellt nach Einschätzung aus dem Handel keinen Belastungsfaktor für den Rüstungssektor im allgemeinen dar. KNDS habe damit lediglich auf die aktuelle Stimmungsflaute für die Branche an den Börsen reagiert, diese werde aber durch das IPO-Aus nicht noch zusätzlich verstärkt. Auch sei der KNDS-Börsengang nur verschoben, aber nicht grundsätzlich abgesagt worden, heißt es. Rheinmetall steigen 1,8 Prozent, Hensoldt 2,6 Prozent.

Bayer bündelt ihr US-Geschäft mit dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in einer eigenständigen Einheit. Die Ruveon LLC soll als Teil des Bayer-Konzerns ihren Sitz in St. Louis haben und von Preisgestaltung und Markteinführungsstrategien bis hin zu Produktion und Logistik für alle Aspekte des US-Glyphosatgeschäfts zuständig sein. Als eigenständige Einheit könne Ruveon agiler handeln. Für Bayer geht es 4 Prozent nach oben, auch gestützt durch eine neue Kaufempfehlung der Deutschen Bank.

Im Handel ist von einem positiv aufgenommenen nachbörslichen Pre-Close-Call von Continental (+2,4%) die Rede. Offenbar sei das zweite Quartal solide verlaufen. Das Unternehmen habe sich zudem zuversichtlich geäußert, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Am Vormittag veranstaltet Kion einen Pre-Close-Call. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.291,71  +0,2    9,21    6.282,50    8,6 
Stoxx-50        5.384,15  +0,2    9,34    5.374,81    9,5 
DAX          25.138,80  +0,4   98,52    25.040,28    2,6 
MDAX          32.037,30  -0,1   -19,34    27.039,42    4,6 
TecDAX         3.858,36  -0,8   -30,81    3.091,28    6,5 
SDAX          18.076,89  -0,7  -118,70    13.062,07    5,3 
FTSE          10.502,99  +0,2   24,65    10.478,34    5,8 
CAC           8.384,13  +0,6   46,84    8.337,29    2,9 
SMI          14.188,84  +0,5   74,84    14.114,00    6,9 
ATX           6.395,17  +0,1    8,36    6.386,81    20,1 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:30 
EUR/USD          1,1406  +0,3   0,0030     1,1376   1,1393 
EUR/JPY          184,2  -0,4  -0,7500     184,95  185,0200 
EUR/CHF          0,9204  -0,1  -0,0006     0,9210   0,9207 
EUR/GBP          0,8552  -0,2  -0,0017     0,8569   0,8576 
USD/JPY          161,48  -0,7  -1,0800     162,56  162,3800 
GBP/USD          1,3337  +0,5   0,0066     1,3271   1,3280 
USD/CNY          6,7872  -0,1  -0,0070     6,7942   6,7942 
USD/CNH           6,79  -0,1  -0,0046     6,7946   6,7937 
AUS/USD          0,6897  +0,1   0,0006     0,6891   0,6903 
Bitcoin/USD      60.089,31  +0,0   11,44    60.077,87 60.248,76 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         68,08  -0,7   -0,50      68,58 
Brent/ICE         71,09  -0,7   -0,48      71,57 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.073,78  +1,1   43,89    4.029,89 
Silber           59,73  +1,0    0,59      59,14 
Platin         1.616,05  +2,5   39,18    1.576,87 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

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July 02, 2026 03:45 ET (07:45 GMT)

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