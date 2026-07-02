MORGEN & MORGEN hat den Fördervergleich um eine automatisierte Riester-Bestandsanalyse für Versicherer und Vermittler ausgebaut. So lassen sich größere Riester-Bestände systematisch auswerten und individuelle Wechselzeitpunkte in die neue Förderung des geplanten Altersvorsorgedepots ermitteln. Der M&M Fördervergleich aus dem Hause MORGEN & MORGEN ermöglicht Versicherern und Vertriebsunternehmen nun eine automatisierte Riester-Bestandsanalyse. Auf Grundlage der bestehenden Rechenlogik können größere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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