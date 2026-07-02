Frankfurt (ots) -Jane Heffner ist neue Präsidentin der International Federation of Robotics (IFR (https://ifr.org/)). Sie übernimmt den turnusgemäßen Vorsitz von Takayuki Ito von Fanuc. Heffner ist Global Vice President of Channel Communication bei Teradyne Robotics. Der neue Vize-Präsident, Adrien Brouillard, leitet als Executive President den Geschäftsbereich Robotik bei Stäubli und vervollständigt das neue Führungsteam des Verbands."Ich möchte Takayuki Ito meinen aufrichtigen Dank für die herausragende Führungsarbeit und das Engagement seit seinem Amtsantritt im Jahr 2024 aussprechen", erklärte Heffner in einer Stellungnahme. "Die globale Robotik-Branche befindet sich an einem wichtigen Wendepunkt, der durch rasante Fortschritte in den Bereichen künstliche Intelligenz und Automatisierung gekennzeichnet ist. Wir werden weiterhin auf der hervorragenden Arbeit aufbauen, die Takayuki als Botschafter der weltweiten Robotik geleistet hat."IFR-Präsidentin mit Jahrzehnten an ErfahrungJane Heffner hat mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung, unter anderem in den Bereichen Automatisierung, Robotik, Automobilindustrie und Luft- und Raumfahrt. Parallel zu ihrer neuen Führungsrolle bei der IFR wird sie weiterhin ihre Position bei Teradyne Robotics ausfüllen. Der weltweit tätige Anbieter von kollaborativen und autonomen Roboterlösungen hat seinen Hauptsitz in North Reading, Massachusetts, in der Nähe von Boston.Vize-Präsident Adrien BrouillardMit seiner umfangreichen globalen Erfahrung im Bereich der Automatisierung wird Adrien Brouillard das Führungsteam verstärken. Der Franzose ist seit mehr als 15 Jahren bei dem Schweizer Unternehmen Stäubli in verschiedenen Leitungspositionen tätig. Als Global Head of Business verantwortete er den Bereich General Industry & Customer Services und übernahm zuletzt im September letzten Jahres die Leitung der Robotik-Sparte. Er wird gemeinsam mit Heffner die Ziele des Verbandes in einer Zeit vorantreiben, in der die weltweite Nachfrage nach Automatisierung steigt.- Fotos finden Sie zum Download unter:https://ifr.org/ifr-press-releases/news/jane-heffner-is-new-president-of-ifrÜber die IFRDie International Federation of Robotics ist das Sprachrohr der weltweiten Robotikindustrie. IFR wurde 1987 als nicht gewinnorientierte Organisation gegründet und vertritt heute mehr als 3.000 Organisationen. Zu ihren Mitgliedern zählen Hersteller von Industrie- und Servicerobotern, nationale Roboterverbände, Forschungseinrichtungen sowie Start-ups aus mehr als 30 Ländern. Mehr auf: www.ifr.orgFolgen Sie IFR auf LinkedIn und YouTubePressekontakt:International Federation of RoboticsPRESS OFFICERCarsten HeereconNEWSnetworkTelefon +49 (0) 40 822 44 284E-Mail: press@ifr.orgOriginal-Content von: IFR - International Federation of Robotics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115415/6306616