Hamburg (ots) -DAK-Verwaltungsrat votiert einstimmig für weitere Amtszeit von sechs JahrenDr. Ute Wiedemann bleibt für weitere sechs Jahre im Vorstand der DAK-Gesundheit. Der Verwaltungsrat der Krankenkasse hat sie einstimmig als Vorstandsmitglied wiedergewählt. Die neue Amtszeit beginnt am 1. März 2028. Dr. Ute Wiedemann gehört dem Vorstand seit März 2022 an und verantwortet zentrale Zukunftsfelder wie Organisations- und Personalmanagement, Markt, IT und Infrastruktur sowie Marketing. Mit ihrer Wiederwahl setzt der Verwaltungsrat auf Kontinuität im Vorstand."Wir arbeiten seit vier Jahren vertrauensvoll mit Ute Wiedemann zusammen", sagt Roman G. Weber, LL.M., Vorsitzender des Verwaltungsrats der DAK-Gesundheit, und begrüßt die Wiederwahl. "Die Bilanz ihrer bisherigen Amtszeit ist durchweg positiv: Wir sehen eine stabile und im Wettbewerb erfolgreiche Versichertenentwicklung sowie eine deutlich gesteigerte Marktdurchdringung. Die strukturelle Neuaufstellung, die sie in ihren Geschäftsbereichen umgesetzt hat, bringt uns entscheidend voran.""Mit Ute Wiedemann als Vorstandsmitglied hat die DAK-Gesundheit eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie umgesetzt", ergänzt Dr. Johannes Knollmeyer, stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats. "In ihrer Amtszeit erfolgte eine klare Ausrichtung auf Effizienz und Zukunftsfähigkeit."Dr. Ute Wiedemann ist Medizinerin und war in Führungspositionen im gesamten Versorgungsspektrum des Gesundheitswesens tätig, bevor sie zur DAK-Gesundheit kam. Sie verbindet medizinische Expertise mit strategischer Gestaltungskraft und setzt sich für eine zukunftsfähige, innovative Gesundheitsversorgung ein.Ihr besonderes Anliegen gilt der Stärkung von Prävention und Gesundheitskompetenz, dem Empowerment von Mitarbeitenden sowie der betrieblichen Gesundheitsförderung. Dabei setzt sie auf moderne Arbeits- und Führungskonzepte, die Eigenverantwortung, Zusammenarbeit und kontinuierliches Lernen fördern. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der Entwicklung gesundheitsgerechter Rahmenbedingungen, die den vielfältigen Lebensrealitäten der Menschen, insbesondere von Frauen, gerecht werden.Dr. Ute Wiedemann steht für eine moderne, innovationsorientierte Führung, die Menschen befähigt, Veränderungen gestaltet und die Chancen von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz verantwortungsvoll nutzt, um die Gesundheitsversorgung konsequent an den Herausforderungen der Zukunft auszurichten.Die DAK-Gesundheit ist mit 5,4 Millionen Versicherten eine der größten Krankenkassen Deutschlands. Mehr Informationen zum Unternehmen gibt es unter: www.dak.dePressekontakt:Stefan Suhrstefan.suhr@dak.deOriginal-Content von: DAK-Gesundheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50313/40000098