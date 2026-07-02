Penzberg (ots) -Wie wählen Jugendliche heute zwischen KI, Social Media und nationaler wie globaler Unsicherheit ihren Beruf? Und warum tun sich Betriebe schwer, die junge Generation zu erreichen? Eine neue dreiteilige Interview-Reihe beleuchtet diesen Themenkomplex: Simon Schnetzer bringt Erkenntnisse seiner Studie "Jugend in Deutschland 2026" (https://www.simon-schnetzer.com/jugendstudien/jugend-in-deutschland-2026) ein, während Monika Uhl Erfahrungswerte aus dem Online-Tool Ausbildungskompass (https://www.presseportal.de/pm/182071/6222732) heranzieht.Berufsorientierung - Welche Rolle spielen Zukunftsangst, Social Media und KI?Der erste Teil der Serie widmet sich dem grundlegenden Wandel beim Prozess der Berufswahl. Einerseits werden Auszubildene scheinbar händeringend gesucht, andererseits werden Jugendliche mit Fragen der Zukunftsfähigkeit von diversen Berufszweigen konfrontiert. Was brauchen und suchen junge Menschen tatsächlich in einer sich stark verändernden Wirtschaftswelt?Im zweiten Teil der Interview-Reihe stehen die Rolle von praktischen Erfahrungen sowie die Faktoren Social Media und Künstliche Intelligenz im Mittelpunkt. Ist Social Media ein probates Mittel für Unternehmen, um Nachwuchskräfte zu erreichen? Bei KI stellt sich die Frage, ob diese als Hilfsmittel, oder als Bedrohung für Arbeitsplätze wahrgenommen wird?Politische Einflüsse im FokusDer finale Teil der Serie analysiert die spürbaren Auswirkungen aktueller Politik auf die Lebensplanung der jungen Generation. Was hat sich hier innerhalb des letzten Jahrzehnts in der Wahrnehmung von Jugendlichen verändert? Wie können Unternehmen Nachwuchstalente effektiver auf sich aufmerksam machen?Über den Ausbildungskompass:Der Ausbildungskompass ist eine Online-Plattform und ein regionales Magazin, das Informationen zu Ausbildungsstellen und Weiterbildungsmöglichkeiten bietet. Er hilft Schülern bei der Ausbildungssuche und ermöglicht Unternehmen effektiv zu inserieren. Alle Daten werden nach DSGVO auf deutschen Servern gespeichert. Für sein digitales Gesamtkonzept wurde der Ausbildungskompass mit dem 2. Platz beim Munich Digital Innovation Award 2025 ausgezeichnet und ist 2026 für den Innovationspreis Bayern nominiert.Pressekontakt:Ausbildungskompass Monika Uhl GmbHGrube 2182377 Penzberghttps://www.ausbildungskompass.deE-Mail: service@ausbildungskompass.deOriginal-Content von: Ausbildungskompass, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182071/6306627