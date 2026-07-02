Herr Schönbeck, was kann die Andritz, was andere nicht können? - Joachim Schönbeck: Unser Anspruch ist es, der Technologiepartner zu sein, mit dem unsere Kunden am liebsten zusammenarbeiten. Unser Ziel ist es, in unseren Märkten weltweit der führende Anbieter zu sein. Für uns ist es entscheidend, dass wir in allem, was wir tun, etwas haben, das uns besonders macht. In dem schwierigen Markt, in dem wir uns gegenwärtig befinden, ist das sicherlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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