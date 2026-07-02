Samsung und SK Hynix brechen nach dem Tech-Ausverkauf kräftig ein. Doch Südkorea setzt weiter Milliarden auf KI-Chips, Speicher und Rechenzentren. Anleger stehen vor einem Stresstest. Samsung Electronics und SK Hynix sind am Donnerstag massiv unter Druck geraten. Der Ausverkauf folgte auf schwache Vorgaben der technologielastigen Nasdaq in den Vereinigten Staaten. Samsung verlor zum Handelsstart mehr als sieben Prozent. SK Hynix gab zunächst mehr als neun Prozent nach. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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