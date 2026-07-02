Linz (www.anleihencheck.de) - Die Kerninflation in Tschechien ist derzeit bei knapp unter 3%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das Lohnwachstum im Dienstleistungssektor und die Kreditvergabe würden wohl weiterhin auf einem hohen Niveau verbleiben. Die Zinserhöhung der CNB um 25 Basispunkte am 18. Juni sollte aber eher als Feinjustierung und nicht als Beginn eines neuen Straffungszyklus betrachtet werden. Aktuelle Äußerungen der Zentralbank-Gouverneure würden eher auf eine Zinspause im August und eine datenbasierte Vorgehensweise im Verlauf des zweiten Halbjahres hindeuten. Für die Märkte bleibe die Chance auf eine weitere kleine Zinserhöhung eingepreist, was die Krone (CZK) in den nächsten Monaten weiter stützen dürfte. Charttechnisch liege die Bandbreite bei EUR/CZK momentan zwischen 24,100 und 24,420. CZK-Käufer sollten bei Kursen über 24,400 nicht zögern und den Bedarf eindecken. (02.07.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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