Linz (www.anleihencheck.de) - Nachdem sich die Inflation in Deutschland bereits abgeschwächt hat, zeigt die Entwicklung im Euroraum eine ähnliche Tendenz, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nach einem Preisanstieg von 3,2% im Mai habe sich die Teuerung im Juni auf 2,8% abgeschwächt. Dies sei in erster Linie auf Rückgänge der Energiepreise zurückzuführen. Auch die Kerninflation sei nur um 2,4% gestiegen, obwohl zuvor 2,5% erwartet worden seien. Zwar scheine man in der EZB über diesen doch deutlichen Rückgang und das Tempo etwas überrascht zu sein - eine weitere Zinserhöhung dürfte in diesen Jahr wohl dennoch auf uns zukommen. Die Gefahr von Zweitrundeneffekten, die sich erst im Laufe der nächsten Monate bemerkbar machen dürften, sei noch zu groß. (02.07.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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