Der chinesische Batteriekonzern CATL hat 2.000 Akku-Tauschstation für sein System Choco SEB eröffnet, das von E-Autos und leichten elektrischen Nutzfahrzeugen genutzt werden kann. Und für sein Batteriewechselsystem Qiji Energy für E-Lkw hat den globalen Logistiker J&T Express als neuen Großkunden gewonnen. Nur wenige Tage, nachdem CATL gemeinsam mit Octopus Energy ein Batteriewechselsystem für E-Lkw in Europa angekündigt hat, zeigt der Konzern in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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