Nicht jeder große Gewinner des KI-Booms steht im Rampenlicht. Manche verdienen dort, wo die neue Infrastruktur erst möglich gemacht wird - und genau daraus entsteht jetzt eine besonders spannende Konstellation. Nach langer Seitwärtsbewegung ist der Ausbruch gelungen. Jetzt könnte nach dem Ausbruch schnell die nächste Rallyphase folgen.Operativ stimmt die Mischung. Rekordhohe Auftragseingänge, ein prall gefüllter Auftragsbestand und ein wachsender Anteil wiederkehrender Serviceerlöse sorgen für ungewöhnlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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