Samsung pumpt 90 Milliarden US-Dollar in KI-Chips, HBM, Displays und Batterien. Doch hinter dem Mega-Plan steckt eine brisante Wette.Die Samsung Group hat am Donnerstag detaillierte Pläne für Investitionen in Höhe von 140 Billionen Won (90 Milliarden US-Dollar) zur Produktion von Display-Panels, Batterien, Chips und Chipmaterialien in der zentralsüdkoreanischen Provinz Chungcheong vorgestellt. Samsung Display wird 67 Billionen Won (43,43 Milliarden US-Dollar) in Asan und Cheonan ausgeben, während Samsung Electronics 56 Billionen Won (36,30 Milliarden US-Dollar) in den Bau von Verpackungsanlagen für Speicherchips mit hoher Bandbreite in Onyang und Cheonan investieren wird. Der Plan fügt sich …
Enthaltene Werte: US7960502018Den vollständigen Artikel lesen
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