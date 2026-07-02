In einem eher schwachen Gesamtmarkt dreht die Aktie der Deutschen Bank heute mächtig auf. Damit schiebt sich der Titel auf einen der vordersten Plätze im DAX. Maßgeblich dafür dürften die heute vorgestellten Pläne der Bundesregierung zu Reformen in Deutschland sein.Das Wichtigste kurz und knapp• Die Deutsche Bank gehört heute zu den stärksten Werten im DAX und profitiert von Reformhoffnungen aus Berlin.• Charttechnisch nähert sich die Aktie der 200-Tage-Linie und könnte ihre jüngste Konsolidierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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