Der Kryptomarkt befindet sich erneut in einer Phase, in der neben den etablierten Schwergewichten Bitcoin und Ethereum vor allem innovative Blockchain-Projekte in den Fokus rücken. Besonders XRP wird von einigen Analysten als einer der aussichtsreichsten Kandidaten für langfristiges Wachstum gesehen - vorausgesetzt, die zugrunde liegenden Anwendungsfälle setzen sich im globalen Finanzsystem durch. Ripple setzt auf die Infrastruktur der digitalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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